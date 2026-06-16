Carteiras, documentos, chaves, óculos, mochilas e celulares. Esses são alguns dos objetos mais comuns esquecidos pelos passageiros no transporte coletivo municipal de Jundiaí. Mas o setor de Achados e Perdidos, da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), também recebe itens curiosos que surpreendem até mesmo quem trabalha diariamente no local.

Entre os objetos inusitados encontrados nos ônibus estão sacolas com limões, refrigerantes, verduras, dentaduras, muletas, exames médicos e até uma escritura de imóvel. Todos os itens são encaminhados ao setor de Achados e Perdidos, que fica no Terminal Vila Arens, onde ficam disponíveis para retirada.

Números de 2026

Somente entre janeiro e junho deste ano, o serviço recebeu 452 documentos e 59 outros objetos, como guarda-chuvas, celulares, óculos, bengalas, muletas, cadernos e fones de ouvido. Foram devolvidos 54 documentos e 37 objetos aos seus donos.