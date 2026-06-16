Carteiras, documentos, chaves, óculos, mochilas e celulares. Esses são alguns dos objetos mais comuns esquecidos pelos passageiros no transporte coletivo municipal de Jundiaí. Mas o setor de Achados e Perdidos, da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), também recebe itens curiosos que surpreendem até mesmo quem trabalha diariamente no local.
Entre os objetos inusitados encontrados nos ônibus estão sacolas com limões, refrigerantes, verduras, dentaduras, muletas, exames médicos e até uma escritura de imóvel. Todos os itens são encaminhados ao setor de Achados e Perdidos, que fica no Terminal Vila Arens, onde ficam disponíveis para retirada.
Números de 2026
Somente entre janeiro e junho deste ano, o serviço recebeu 452 documentos e 59 outros objetos, como guarda-chuvas, celulares, óculos, bengalas, muletas, cadernos e fones de ouvido. Foram devolvidos 54 documentos e 37 objetos aos seus donos.
“Todos os dias recebemos documentos, cartões, carteiras, chaves e objetos de uso pessoal. Também é grande a procura das pessoas que vêm em busca de algo que esqueceram durante a viagem”, explicou a responsável operacional do setor, Maria Inês Pinheiro.
Histórias curiosas
Após sete anos trabalhando no setor, Maria Inês acumula histórias curiosas. Entre elas, o recebimento de uma escritura de imóvel. “A escritura foi um caso marcante. Depois de alguns meses e da divulgação na imprensa, o proprietário apareceu e conseguiu recuperá-la”, contou.
Funcionamento do serviço
Os objetos permanecem guardados por até três meses. Após esse período, cada item recebe uma destinação específica. Os documentos são encaminhados aos Correios, as roupas e agasalhos em boas condições são destinados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss) e Cidade Vicentina, os óculos são doados para o Instituto Luiz Braille, já os cartões bancários sem identificação são inutilizados por segurança.
Como retirar um objeto esquecido:
Quem esqueceu algum pertence no transporte coletivo municipal pode entrar em contato com o setor de Achados e Perdidos.
- Local: avenida União dos Ferroviários, 333 – Vila Arens;
- Horário: das 7h às 16h;
- Contato: (11) 4589-9446.