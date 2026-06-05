Músicos, compositores, intérpretes e instrumentistas da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já podem se inscrever para o 5º Festival de Música de Jundiaí. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento tem como objetivo valorizar a produção musical regional, incentivar a criação artística e fortalecer os vínculos entre os profissionais da música e o público.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 31 de julho. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal da Cultura, em cultura.jundiai.sp.gov.br/editais-e-regulamentos/.
As apresentações dos participantes selecionados serão realizadas de 1º a 4 de outubro de 2026, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita e programação aberta ao público.
O festival será dividido em três módulos. O primeiro selecionará 12 compositores com músicas autorais inéditas. O segundo contemplará 12 intérpretes para apresentações de obras já existentes, de livre escolha dos candidatos. Já o terceiro módulo escolherá quatro instrumentistas para compor a banda de apoio oficial do evento. Os participantes selecionados receberão premiações em dinheiro, conforme os critérios estabelecidos no edital.
Ao longo de suas edições, o Festival de Música de Jundiaí consolidou-se como uma importante vitrine para talentos da região, promovendo o intercâmbio cultural, a formação de público e a valorização da música em suas diferentes expressões. Além de ampliar o acesso da população à produção musical contemporânea, a iniciativa contribui para o fortalecimento da cena artística regional e para a difusão da cultura.