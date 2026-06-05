Músicos, compositores, intérpretes e instrumentistas da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já podem se inscrever para o 5º Festival de Música de Jundiaí. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento tem como objetivo valorizar a produção musical regional, incentivar a criação artística e fortalecer os vínculos entre os profissionais da música e o público.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 31 de julho. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal da Cultura, em cultura.jundiai.sp.gov.br/editais-e-regulamentos/.

As apresentações dos participantes selecionados serão realizadas de 1º a 4 de outubro de 2026, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita e programação aberta ao público.