Realizados por farmacêuticos da instituição, os treinamentos ocorrem in loco, dentro do hospital, permitindo a participação de um maior número de colaboradores sem comprometer a assistência aos pacientes. A iniciativa integra um programa permanente de educação continuada, que será realizado mensalmente a partir deste ano, com o objetivo de manter as equipes constantemente atualizadas e alinhadas às melhores práticas da área da saúde.

Investir no conhecimento das equipes é uma das estratégias adotadas pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) para fortalecer a segurança do paciente e garantir uma assistência cada vez mais qualificada. Com esse objetivo, a instituição vem promovendo treinamentos mensais voltados aos profissionais da área assistencial, abordando temas fundamentais para o uso seguro de medicamentos e a padronização de processos internos.

Entre os temas já abordados estão a higienização e a maceração correta de medicamentos, treinamento que orienta sobre a limpeza adequada dos materiais utilizados, o preparo seguro dos medicamentos e a forma correta de triturar comprimidos, quando necessário, sem comprometer a segurança da cadeia medicamentosa, além de farmacovigilância e tecnovigilância, voltadas à identificação, ao registro e à comunicação de problemas relacionados a medicamentos e produtos utilizados na assistência à saúde. O treinamento mais recente abordou os 13 Certos da Administração de Medicamentos, conjunto de etapas de conferência que auxilia os profissionais a garantir que cada paciente receba o medicamento correto, na dose adequada, pela via correta e no momento indicado.

Segundo Paula Santos, coordenadora de Farmácia e Logística e responsável pelo projeto, a iniciativa desempenha um papel fundamental no fortalecimento da cultura de segurança dentro da instituição. "O projeto promove uma maior integração entre o farmacêutico e a equipe assistencial, fortalecendo o trabalho multidisciplinar e contribuindo para uma assistência mais segura, eficiente e centrada no paciente. Como resultado, há redução de riscos, maior qualidade nos processos e mais segurança na utilização dos medicamentos", destaca.

Além dos temas já realizados, o cronograma prevê novos treinamentos para os próximos meses. Entre eles está a capacitação sobre reconciliação medicamentosa, processo que consiste na revisão dos medicamentos utilizados pelo paciente em diferentes momentos da assistência, como internações, transferências e altas hospitalares. O objetivo é identificar possíveis divergências e prevenir falhas relacionadas ao tratamento. O novo tema também reforçará a importância da interconsulta farmacêutica, ferramenta que amplia a integração entre farmacêuticos e os demais profissionais da assistência, contribuindo para decisões clínicas mais seguras, eficazes e alinhadas às melhores práticas de cuidado.