A capacitação dos agentes inclui prática operacional e conteúdos voltados a atendimento, segurança, brigada de incêndio e primeiros socorros. A primeira turma formada pela TIC Trens concluiu a capacitação em agosto de 2025, antes do início da operação comercial. A concessionária conta com mais de 320 agentes de Atendimento e Segurança.

A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação da Linha 7-Rubi, formou a segunda turma de agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Nesta turma, 37 colaboradores concluíram a formação, após receberem mais de 500 horas de treinamento, e já iniciaram as atividades nas estações.

Após a formação, os agentes passam por reciclagens e simulados periódicos de emergências nas estações da Linha 7-Rubi para reforçar os protocolos de atuação, aprimorar a resposta das equipes em situações de emergência e garantir mais segurança aos passageiros e colaboradores.

Os simulados periódicos são complementares às mais de 500 horas de treinamento oferecidas aos agentes pela TIC Trens. As atividades ocorrem sem aviso prévio às equipes e permitem avaliar a capacidade de resposta dos agentes em cenários próximos à rotina operacional.

“Na Linha 7-Rubi, circulam cerca de 400 mil pessoas por dia e os agentes desempenham um papel importante na experiência e na segurança dos passageiros. Investimos em uma capacitação abrangente, que combina conhecimento técnico, prática operacional e treinamentos periódicos para manter as equipes preparadas para atuações em diferentes cenários”, afirma José Luiz Bastos, diretor de Operação e Manutenção.