Levar mais saúde, acompanhamento e qualidade de vida para quem pratica atividades físicas regularmente. Com esse objetivo, a Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta segunda-feira (15) mais uma edição do projeto “Avaliação em Movimento”, que vai percorrer seis centros esportivos da cidade para realizar avaliações físicas e de composição corporal em aproximadamente mil alunos do programa Esporte Maior, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).
Até 26 de junho, o caminhão do projeto percorrerá, de forma itinerante, os seis centros esportivos previstos no cronograma. Deverão passar pelas avaliações mil alunos do Esporte Maior, que praticam ginástica corporal, ioga, pedestrianismo, musculação e vôlei adaptado. A iniciativa não está aberta para o público em geral que frequenta os equipamentos esportivos municipais.
O Avaliação em Movimento teve uma etapa inicial realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na qual o Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (Ciam), da Smel, promoveu um mutirão de exames clínicos e de avaliações físicas com cerca de 800 atletas do programa Esporte Campeão (que representam a cidade em competições regionais e nacionais). A ação ocorreu no ginásio Anexo do CECE Nicolino de Luca (Bolão), em parceria com Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Escola Superior de Educação Física (Esef), Faculdade UniAnchieta, Unimed e a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS).
Segundo o educador esportivo e preparador físico da Smel, Bruno Mazzuco, a secretaria quer coletar informações sobre os matriculados para ter parâmetros que ajudem os educadores esportivos na prescrição dos treinos e aulas, bem como entender a evolução dos praticantes ao longo do ano, qualificando ainda mais o atendimento. “Analisaremos a composição corporal e as capacidades físicas relacionadas a força, a flexibilidade e resistência dos nossos alunos. Com isso, vamos melhorar o serviço prestado aos munícipes, para que tenham mais saúde e qualidade de vida”, disse Bruno.
Uma das alunas do Esporte Maior, Rose Mary Bernucci, de 67 anos, faz ioga, musicoterapia e pilates e considera a avaliação em andamento muito importante. “Precisamos saber se estamos progredindo nos treinamentos. Faço atividade física porque o corpo não pode parar, senão enferruja”, brincou. Aluna de ioga e dança, que também faz fisioterapia, Maria Aparecida Zanfar Novelli, de 79 anos, também aprova o movimento. “Quando faço exercício sinto-me bem melhor. Atividade física é vida. É uma delícia pegar amizade com todos aqui”, contou.
Descentralização
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, acompanharam pessoalmente as primeiras avaliações no CECE Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins. “Estamos descentralizando essas avaliações, visando aumentar a base de coleta dos dados científicos de nossos alunos. Com isso, propiciaremos a eles uma condição melhor para a prática da atividade física”, destacou o prefeito.
Segundo Rita Orsi, é uma satisfação muito grande iniciar o projeto Avaliação em Movimento em alguns centros esportivos de Jundiaí. “Contamos com apoio total da TV TEC, da Unimed e dos nossos educadores. Existe a proposta da tarefa e o acompanhamento dos educadores, com os dados dos alunos levantados e organizados em planilhas. Este é um olhar muito individualizado, de conscientização, de mudança de rotina e de valorização da atividade física em prol do bem estar dos jundiaienses”, finalizou Rita.
Confira a programação das duas próximas semanas do “Avaliação em Movimento Itinerante”, que ocorrerá sempre das 6h30 às 11h:
- 3ª e 4ª feira (16 e 17/06) – CECE Dr. Romão de Souza (Colônia)
- 5ª e 6ª feira (18 e 19/06) – CECE Francisco Dal Santo (Vila Rami)
- 2ª feira (22/06) – CECE Antônio Ovídeo Bueno (Vila Liberdade)
- 3ª e 4ª feira (23 e 24/06) – CECE Aramis Polli (Vila Hortolândia)
- 5ª e 6ª feira (25 e 26/06) – CECE Benedito de Lima (Retiro)