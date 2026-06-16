Até 26 de junho, o caminhão do projeto percorrerá, de forma itinerante, os seis centros esportivos previstos no cronograma. Deverão passar pelas avaliações mil alunos do Esporte Maior, que praticam ginástica corporal, ioga, pedestrianismo, musculação e vôlei adaptado. A iniciativa não está aberta para o público em geral que frequenta os equipamentos esportivos municipais.

Levar mais saúde, acompanhamento e qualidade de vida para quem pratica atividades físicas regularmente. Com esse objetivo, a Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta segunda-feira (15) mais uma edição do projeto “Avaliação em Movimento”, que vai percorrer seis centros esportivos da cidade para realizar avaliações físicas e de composição corporal em aproximadamente mil alunos do programa Esporte Maior, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

O Avaliação em Movimento teve uma etapa inicial realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na qual o Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (Ciam), da Smel, promoveu um mutirão de exames clínicos e de avaliações físicas com cerca de 800 atletas do programa Esporte Campeão (que representam a cidade em competições regionais e nacionais). A ação ocorreu no ginásio Anexo do CECE Nicolino de Luca (Bolão), em parceria com Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Escola Superior de Educação Física (Esef), Faculdade UniAnchieta, Unimed e a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS).

Segundo o educador esportivo e preparador físico da Smel, Bruno Mazzuco, a secretaria quer coletar informações sobre os matriculados para ter parâmetros que ajudem os educadores esportivos na prescrição dos treinos e aulas, bem como entender a evolução dos praticantes ao longo do ano, qualificando ainda mais o atendimento. “Analisaremos a composição corporal e as capacidades físicas relacionadas a força, a flexibilidade e resistência dos nossos alunos. Com isso, vamos melhorar o serviço prestado aos munícipes, para que tenham mais saúde e qualidade de vida”, disse Bruno.

Uma das alunas do Esporte Maior, Rose Mary Bernucci, de 67 anos, faz ioga, musicoterapia e pilates e considera a avaliação em andamento muito importante. “Precisamos saber se estamos progredindo nos treinamentos. Faço atividade física porque o corpo não pode parar, senão enferruja”, brincou. Aluna de ioga e dança, que também faz fisioterapia, Maria Aparecida Zanfar Novelli, de 79 anos, também aprova o movimento. “Quando faço exercício sinto-me bem melhor. Atividade física é vida. É uma delícia pegar amizade com todos aqui”, contou.