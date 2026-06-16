Entre produtos árabes, orientais e italianos, mercados especializados transformam a experiência gastronômica em uma forma de conexão cultural. Em Jundiaí, por exemplo, alguns estabelecimentos se especializaram no comércio de produtos internacionais como forma de atrair uma clientela que não abre mão de produtos encontrados fora do país.

Diferente dos restaurantes, esses espaços permitem que os consumidores levem a experiência cultural para casa, preparando pratos típicos por conta própria. A proposta atrai desde descendentes de imigrantes até jovens influenciados pela internet. Além dos alimentos, a procura também envolve identificação cultural.

Segundo André Ricardo, proprietário de uma loja de produtos asiáticos, o crescimento foi tão grande que o estabelecimento ampliou os serviços e passou a investir também em eventos relacionados à cultura oriental. “As pessoas buscam produtos que são mencionados nas séries de TV e querem experimentar. Hoje vendemos muitos itens coreanos, tailandeses e chineses também”, afirma.