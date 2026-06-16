Entre produtos árabes, orientais e italianos, mercados especializados transformam a experiência gastronômica em uma forma de conexão cultural. Em Jundiaí, por exemplo, alguns estabelecimentos se especializaram no comércio de produtos internacionais como forma de atrair uma clientela que não abre mão de produtos encontrados fora do país.
Diferente dos restaurantes, esses espaços permitem que os consumidores levem a experiência cultural para casa, preparando pratos típicos por conta própria. A proposta atrai desde descendentes de imigrantes até jovens influenciados pela internet. Além dos alimentos, a procura também envolve identificação cultural.
Segundo André Ricardo, proprietário de uma loja de produtos asiáticos, o crescimento foi tão grande que o estabelecimento ampliou os serviços e passou a investir também em eventos relacionados à cultura oriental. “As pessoas buscam produtos que são mencionados nas séries de TV e querem experimentar. Hoje vendemos muitos itens coreanos, tailandeses e chineses também”, afirma.
Ele explica que a loja surgiu justamente pela dificuldade dos moradores encontrarem esses produtos sem precisar ir até São Paulo. “Antes as pessoas precisavam se deslocar ou comprar pela internet. A gente viu essa necessidade aqui na cidade”, relata.
A Social Media Mariana Bardi conheceu uma das lojas orientais pelas redes sociais e hoje frequenta o espaço semanalmente em busca de novidades. “O que mais me chama atenção é a qualidade, o sabor e os temperos. Eu gosto muito das bebidas e dos lamens orientais. A gente acaba conhecendo temperos, massas e chás que são culturais daquele país e que normalmente não encontraria aqui no Brasil”, diz.
Temperos, bebidas, lámens e doces orientais estão entre os produtos que atraem consumidores
Direto do oriente
A relação entre gastronomia e memória também aparece na história da empresária libanesa Madeleine Hussein, que chegou ao Brasil em 2012 e abriu um empório árabe em Jundiaí. A ideia do negócio surgiu depois que vizinhos começaram a experimentar os pratos preparados por ela e demonstraram interesse pelas receitas, temperos e pela cultura libanesa.
Madeleine conta que a paixão pela culinária árabe motivou a criação do empório. A princípio com a venda de produtos típicos e depois ampliou a produção para esfihas, pastas e charutos árabes. Com o crescimento do público, o espaço também ganhou restaurante no Centro. “O brasileiro tem curiosidade por tudo que é comida, seja árabe ou de outra cultura”, afirma.
Entre os produtos que mais despertam interesse dos clientes estão o azeite virgem importado, água de rosas, extrato de romã utilizado em saladas, além de temperos e doces típicos.