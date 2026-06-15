A paixão do brasileiro pelo futebol deve refletir também no comércio de Jundiaí durante os jogos da Copa do Mundo. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) destaca que grandes eventos esportivos representam uma oportunidade para o comércio local atrair consumidores por meio de promoções, ações temáticas e experiências voltadas aos torcedores.

De acordo com a CDL, uma pesquisa nacional mostra que 97% dos brasileiros vão assistir às partidas acompanhados, principalmente ao lado de familiares e amigos. As residências continuam sendo o principal local escolhido para acompanhar os jogos. Mas bares, restaurantes e espaços com telões também estão atraindo o público durante a competição.

Movimentação intensa

A pesquisa reforça a expectativa do comerciante jundiaiense que está enxergando no mundial a oportunidade para impulsionar as vendas e atrair consumidores em busca desses produtos e experiências. A maior movimentação nas lojas é esperada, principalmente, nos dias em que a Seleção Brasileira entra em campo, quando os consumidores deverão procurar por produtos e serviços relacionados às partidas, beneficiando diferentes setores da economia local.