Prefeitos de cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal para Ações Sustentáveis (Cias) participaram na última semana de uma assembleia realizada em Jundiaí para avaliar ações de sustentabilidade em andamento, discutir novos programas e definir os próximos passos da atuação conjunta em prol do tema na região.

O encontro reuniu os prefeitos Gustavo Martinelli - Jundiaí, Professor Rodolfo - Várzea Paulista, Adeildo Nogueira - Campo Limpo Paulista e Paulo Alberto Finamore - Louveira, número suficiente para garantir o quórum necessário para as deliberações previstas na pauta. Também integram o consórcio os municípios de Vinhedo e Cajamar.

Aprovações e eleição

Durante a assembleia, os prefeitos aprovaram o balanço financeiro e o relatório de atividades referentes a 2025, etapas necessárias para a prestação de contas e a continuidade das ações desenvolvidas pelo consórcio.