Prefeitos de cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal para Ações Sustentáveis (Cias) participaram na última semana de uma assembleia realizada em Jundiaí para avaliar ações de sustentabilidade em andamento, discutir novos programas e definir os próximos passos da atuação conjunta em prol do tema na região.
O encontro reuniu os prefeitos Gustavo Martinelli - Jundiaí, Professor Rodolfo - Várzea Paulista, Adeildo Nogueira - Campo Limpo Paulista e Paulo Alberto Finamore - Louveira, número suficiente para garantir o quórum necessário para as deliberações previstas na pauta. Também integram o consórcio os municípios de Vinhedo e Cajamar.
Aprovações e eleição
Durante a assembleia, os prefeitos aprovaram o balanço financeiro e o relatório de atividades referentes a 2025, etapas necessárias para a prestação de contas e a continuidade das ações desenvolvidas pelo consórcio.
Na ocasião, o prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo, foi reeleito presidente do CIAS, tendo como vice-presidente o prefeito de Louveira, Paulo Alberto Finamore.
Os gestores ainda discutiram possibilidades de ampliação das iniciativas realizadas de forma conjunta pelos municípios, com foco na construção de soluções regionais para desafios ligados à sustentabilidade, como a gestão e o descarte adequado de resíduos. As propostas serão aprofundadas e avaliadas em futuros encontros do consórcio.
“Foi uma reunião bastante produtiva. Trabalhamos de forma conjunta para desenvolver projetos que atendam aos interesses de todos os municípios consorciados, sempre buscando eficiência na aplicação dos recursos públicos e iniciativas que gerem benefícios concretos para a população”, destacou o gestor executivo do Cias, o engenheiro Hélio Frigeri.
“A atuação integrada entre as cidades é fundamental para construirmos soluções mais eficientes e sustentáveis para toda a região. O Cias tem um papel importante nesse processo, promovendo o diálogo, a troca de experiências e o desenvolvimento de iniciativas que fortalecem a gestão pública e contribuem para a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
União regional
Gerenciado de forma articulada entre os municípios da região, o Cias atua na construção de soluções compartilhadas para desafios ambientais e de sustentabilidade que impactam mais de uma cidade. A atuação conjunta permite o desenvolvimento de projetos regionais, o compartilhamento de experiências e a busca por iniciativas que promovam maior eficiência na gestão pública e na preservação dos recursos naturais.