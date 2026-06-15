Holambra realiza a 31ª da Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas nos dias 17, 18 e 19 de junho. Produtores rurais de Jundiaí que atuam no segmento de horticultura e pequenas empresas que atuam com soluções para produtores ou que dependem de alguma forma do agronegócio terão a oportunidade de participar do evento na sexta-feira (19).

A visita à feria é organizada pelo Sebrae-SP. É necessário realizar inscrição para marcar presença no evento (CLICA AQUI). O valor é de R$ 20 e inclui transporte de ida e volta em ônibus fretado, além do ingresso para a feira. Em Jundiaí, o ônibus sairá do Paço Municipal.

Oportunidades de negócios

A Hortitec é uma das principais feiras do segmento do país, reunindo expositores, especialistas, pesquisadores e produtores de diversas regiões, promovendo atualização tecnológica, troca de experiências e oportunidades de negócios. Em 2025, a feira recebeu mais de 29 mil visitantes e contou com 500 empresas participantes.