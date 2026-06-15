Um engavetamento registrado na tarde desta segunda-feira (15) interditou a rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no sentido interior. Três carros e uma carreta se envolveram no acidente na altura do quilômetro 59, próximo ao Complexo Lago Azul.

De acordo com Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma pessoa se feriu levemente e foi socorrida pela equipe da concessionária que administra a via. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda segundo a Artesp, foram registrados cerca de 5 quilômetros de congestionamento com a interdição das faixas 1 e 2 para atuação das equipes operacionais. Neste momento, o trânsito segue lento pelas demais faixas da rodovia, sem previsão de liberação total.