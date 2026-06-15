A Polícia Militar prendeu na noite de ontem (14) um homem suspeito de agredir a própria filha após ela impedir que ela batesse na própria mãe. A ocorrência foi registrada no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e ao chegar no local indicado encontrou uma mulher com um dos olhos completamente inchado. Ainda segundo a PM, ela estava com uma faca na cintura quando os policiais a encontraram.

A PM informou que a mulher disse ter sido agredida pelo próprio pai. Ao questionarem familiares, os policiais foram informados que o homem estava em uma choperia discutindo com sua esposa e a discussão perdurou até a chegada de todos em casa.