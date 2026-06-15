O tradicional ‘Bolo de Santo Antônio’, produzido e distribuído pela Paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú, passa a integrar oficialmente o patrimônio cultural de Jundiaí. A medida foi estabelecida pela Lei nº 10.564 de 9 de junho de 2026, sancionada pelo prefeito Gustavo Martinelli.

De acordo com a legislação, o bolo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Município em razão de sua relevância histórica, religiosa e cultural para a comunidade jundiaiense. A tradição, mantida há décadas pela Paróquia Santo Antônio, reúne fiéis e moradores durante as celebrações em homenagem ao santo, fortalecendo a identidade cultural local.