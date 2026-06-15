A avenida Juvenal Arantes, no bairro Medeiros, passará a ser atendida pelo serviço de transporte coletivo a partir desta terça-feira (16). A mudança realizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí faz parte das ações de ampliação do acesso ao transporte público e melhorar a mobilidade na região. A medida atende reivindicação de mais de quatro anos dos moradores e comerciantes locais.

Mudanças

De acordo com a Prefeitura, nesta primeira etapa, a linha 541 – Terminal Eloy Chaves/Medeiros passará a atender a Avenida Juvenal Arantes por meio do itinerário C – via Condomínio Differenziato, com operação de segunda a domingo.

Também fazem parte dessa mudança, ajustes de horários na linha 543 – Terminal Eloy Chaves – Fazenda Grande e na linha 546 – Portal do Medeiros – Terminal Eloy Chaves, ajuste do itinerário das últimas viagens que também atenderá via Condomínio Differenziato.