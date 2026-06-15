A concessionária Rota das Bandeiras liberou para o tráfego de veículos, na sexta-feira (13), o viaduto que faz a ligação entre a rodovia João Cereser e a avenida Humberto Cereser, no km 67 da rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), em Jundiaí. Os motoristas que trafegam pela João Cereser já podem utilizar a nova pista que passa sobre o Trevo do Caxambu (complexo Tobias Muzaiel) para acessar o Bairro do Caxambu. Com isso, não precisam mais acessar primeiramente o trevo para, posteriormente, pegar uma alça à direita e ingressar na avenida.
O viaduto é um dos novos dispositivos do trevo do Caxambu que conta ainda com passagem inferior e novas pistas que fazem a ligação direta entre as rodovias João Cereser e Eng. Constâncio Cintra. O trecho foi totalmente remodelado e, no local, também foram realizados trabalhos de prolongamento dos sistemas de drenagem e recuperação do pavimento existente.
Todo o trecho vai receber sinalização especial para orientar os motoristas sobre o novo trajeto. A concessionária pede atenção redobrada dos motoristas para trafegar pelo trecho.
As obras entre o km 67 e o km 74 estão na fase final e serão entregues no final de setembro. No Km 70 (bairro Rio Acima) um viaduto está em fase final de construção, bem como uma passagem inferior e novas alças de acesso ao bairro que vão eliminar os cruzamentos em nível, muito frequentes no trecho, e trazer mais segurança para motoristas e pedestres.
Do km 68 ao km 73 da rodovia, as pistas duplicadas já estão prontas e o período agora é de implantação dos dispositivos de proteção contínua (barreiras de concreto e defensas metálicas) no canteiro central. A concessionária também realiza nesse trecho obras de drenagem e a implantação da nova sinalização de solo.
A duplicação da rodovia Eng. Constâncio Cintra, que prevê investimentos de cerca de R$ 170 milhões, é um anseio antigo da população das duas cidades e prioridade dentro da concessão da Rota das Bandeiras. A duplicação completa, beneficiando os trechos de Jundiaí e Itatiba, será concluída durante o primeiro semestre de 2014.