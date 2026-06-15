A ampliação da agenda de eventos promovidos pela Prefeitura de Jundiaí tem transformado a rotina da cidade e criado novas oportunidades para os empreendedores da gastronomia de rua. Com a revitalização dos espaços públicos e a programação cada vez mais intensa no Centro, especialmente na região da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), além de atividades realizadas no Espaço Expressa e em diversos bairros, os food trucks e barracas de alimentação passaram a ter presença garantida nas ações que movimentam a cidade.
Coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), a participação dos empreendedores acontece por meio de um cadastro permanente de gêneros alimentícios e bebidas. A cada evento, é realizado um sorteio público para que todos os cadastrados possam participar das atividades promovidas pelo município.
A iniciativa tem contribuído diretamente para a geração de renda dos pequenos negócios locais e reforçado uma das vocações de Jundiaí: o Turismo Gastronômico.
Para o empreendedor Edinaldo Crispim, da Kaedi Salgados, o aumento da programação representa um momento histórico para o setor. “Estou há 14 anos na atividade e nunca tivemos tantos eventos diversificados na cidade. Além de divulgar nossa marca para novos públicos, os eventos gratuitos permitem que a gente trabalhe com preços mais acessíveis para os consumidores. É uma oportunidade muito importante para quem vive desse segmento”, comenta.
Quem também percebe os reflexos positivos é Sueli Rodrigues Pereira, da Mega Batata Fritz. Segundo ela, a ampliação da agenda chegou em um momento importante para os trabalhadores do setor. “Os eventos particulares ficaram muito caros para participar. Já os eventos da prefeitura criaram uma nova oportunidade para todos nós. Além de ajudar na renda, eles dão visibilidade ao nosso trabalho, porque estamos em locais com grande circulação de pessoas e sempre alcançando novos públicos”, destaca.
Para Odair, representante da Harden Chopp em Jundiaí, os resultados aparecem tanto nas vendas quanto no fortalecimento da marca. “Os eventos ajudaram muito no aumento do consumo e no conhecimento da nossa marca. Muita gente passou a conhecer nossos produtos por meio dessas ações. Ter a oportunidade de participar sem o custo do espaço faz toda a diferença para os pequenos empreendedores”, afirma.
O empresário Denilson Santos, da Arte Churrasco, também comemora os resultados. “Está sendo um sucesso. O faturamento aumenta e isso é muito importante para o nosso negócio. Sempre que sou sorteado, faço questão de participar”, relata.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca que a iniciativa vai além da oferta de espaços para comercialização.
“Estamos criando um ambiente de oportunidades para os empreendedores locais e fortalecendo toda a cadeia do turismo gastronômico. Os eventos movimentam a economia, geram renda, promovem os negócios da cidade e valorizam quem empreende. Jundiaí já é reconhecida por sua gastronomia e, ao ampliar esses espaços de participação, fortalecemos ainda mais essa identidade e contribuímos para o desenvolvimento econômico do município”, ressalta.
A presença da gastronomia de rua integra as ações coordenadas pelo Grupo de Trabalho do Centro (GT Centro), que vem promovendo melhorias para tornar a região central mais atrativa, acolhedora e movimentada. Além dos eventos culturais, gastronômicos e de lazer, o trabalho inclui investimentos em mobilidade urbana, iluminação pública, manutenção dos espaços e qualificação das áreas de convivência.
O resultado é um Centro cada vez mais vivo, frequentado por moradores e visitantes, que encontram opções de entretenimento, cultura e boa gastronomia, ao mesmo tempo em que ajudam a impulsionar dezenas de pequenos empreendedores de Jundiaí.