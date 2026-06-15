A ampliação da agenda de eventos promovidos pela Prefeitura de Jundiaí tem transformado a rotina da cidade e criado novas oportunidades para os empreendedores da gastronomia de rua. Com a revitalização dos espaços públicos e a programação cada vez mais intensa no Centro, especialmente na região da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), além de atividades realizadas no Espaço Expressa e em diversos bairros, os food trucks e barracas de alimentação passaram a ter presença garantida nas ações que movimentam a cidade.

Coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), a participação dos empreendedores acontece por meio de um cadastro permanente de gêneros alimentícios e bebidas. A cada evento, é realizado um sorteio público para que todos os cadastrados possam participar das atividades promovidas pelo município.