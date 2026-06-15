Neste dia 15 acontece a campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que integra o junho violeta, mês voltado ao tema. Em Jundiaí, neste ano, entre o começo de janeiro e o dia 10 de junho, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Disque 100, recebeu 208 denúncias a respeito de 1,3 mil violações contra a pessoa idosa.

Deste total de denúncias, houve protocolos sobre violação de diretos civis e políticos, como direito à propriedade e ao exercício do poder familiar; sobre violações a direitos sociais, como alimentação, saúde, moradia, assistência social, etc.; violações à igualdade, como discriminação; a respeito da integridade da pessoa idosa; denúncias relacionadas à liberdade; e também sobre violência institucional.

De acordo com a Cartilha da Pessoa Idosa, do Estado de São Paulo, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) assegura à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E também informa que nenhum idoso será submetido a negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo dever de todos prevenir tais ameaças ou violações.