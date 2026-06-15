Jundiaí está transformando uma antiga demanda das famílias atípicas em realidade com a criação do Centro Integrado Girassóis. O espaço funcionará no atual Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila Aparecida, e será especializado no atendimento de crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos. Vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, o centro também ampliará a oferta de saúde bucal infantil, com a implantação inédita da especialidade de odontopediatria na rede municipal.
A iniciativa a partir da escuta ativa das famílias, especialmente das mães atípicas, por meio do Clube de Mães Atípicas, vinculado ao Fundo Social de Solidariedade, que, há anos, reivindicam um atendimento mais acolhedor, integrado e acessível para seus filhos.
Com mais de R$ 4 milhões conquistados por meio de emendas parlamentares, o prédio está sendo totalmente preparado para receber consultórios, equipamentos e uma equipe multiprofissional especializada. O novo centro reunirá, em um único espaço, atendimentos de neuropediatria, psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e odontopediatria.
O Centro Integrado Girassóis chega para preencher uma lacuna importante na rede municipal, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções terapêuticas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando mais agilidade, acolhimento e qualidade no cuidado.
“Estamos criando um espaço pensado para as crianças e suas famílias. Aqui será um local de acolhimento, desenvolvimento e oportunidades. É uma conquista construída ouvindo quem mais entende dessa realidade: as famílias atípicas”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli na visita ao local.
A mãe atípica Cristiane Nascimento acompanhou a apresentação do projeto e ressaltou a importância da iniciativa. “Eu vejo o quanto isso vai nos favorecer e ajudar. É claro que ainda há muito para fazer, mas estamos no caminho.”
Diagnóstico mais ágil e atendimento integrado
A adequação do espaço será realizada gradualmente até setembro. Durante esse período, os atendimentos odontológicos seguirão normalmente no CEO Aparecida, incluindo crianças e adultos.
Após a conclusão da transição, a unidade continuará oferecendo assistência odontológica ao público infantil com necessidades especiais. Os adultos que hoje recebem assistência no local passarão a ser atendidos no CEO Anhangabaú.
O acesso ao serviço será realizado por meio da Atenção Básica. Os pacientes deverão passar inicialmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), responsáveis pela avaliação e pelo encaminhamento ao Centro Integrado Girassóis quando houver indicação clínica.
A proposta é reduzir o tempo de diagnóstico. A expectativa é que o processo seja concluído entre 8 e 12 semanas. “O diagnóstico do transtorno do espectro autista exige critérios bem estabelecidos e uma avaliação cuidadosa, realizada por diferentes profissionais. O que estamos propondo é organizar esse processo de forma integrada, reduzindo o tempo de espera sem abrir mão da qualidade, da segurança e do acolhimento às crianças e às famílias”, afirma o gerente do Centro Integrado Girassóis, Filipe Risso.
Quando estiver em pleno funcionamento, o Centro Integrado Girassóis terá capacidade para realizar cerca de 1 mil atendimentos por mês, ampliando a oferta de cuidados especializados na rede municipal.
A visita também contou com a presença da diretora de Planejamento e Finanças da Secretaria de Promoção da Saúde, Andreia Pinto, e dos vereadores do município: Carla Basílio, Quézia de Lucca, Daniel Lemos e João Victor.