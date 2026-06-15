Jundiaí está transformando uma antiga demanda das famílias atípicas em realidade com a criação do Centro Integrado Girassóis. O espaço funcionará no atual Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila Aparecida, e será especializado no atendimento de crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos. Vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, o centro também ampliará a oferta de saúde bucal infantil, com a implantação inédita da especialidade de odontopediatria na rede municipal.

A iniciativa a partir da escuta ativa das famílias, especialmente das mães atípicas, por meio do Clube de Mães Atípicas, vinculado ao Fundo Social de Solidariedade, que, há anos, reivindicam um atendimento mais acolhedor, integrado e acessível para seus filhos.