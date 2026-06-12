O motorista de um carro de passeio subiu em um barranco às margens da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, no bairro Medeiros, na tarde desta sexta-feira (12), ficando o veículo do outro lado da defensa metálica da via

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, funcionários foram acionados e compareceram ao local para fazer a sinalização do trecho até a chegada de um caminhão guincho para remoção do veículo.

O trecho que, comumente, registra congestionamentos leves no período da tarde teve uma retenção maior no tráfego devido ao acidente. De acordo com a concessionária, o motorista não se feriu. Não foi informado se havia mais alguém no veículo.