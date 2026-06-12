A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí distribuirá R$ 6 mil em vales-compras no segundo sorteio da campanha ‘Compra Premiada’. Os consumidores que receberam cupons nas lojas participantes e ainda não realizaram o cadastro no aplicativo da ACE Jundiaí têm até segunda-feira (15) para garantir a participação.
Ao todo, seis consumidores serão contemplados com vales-compras que variam de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil. O sorteio dos vale-compras será realizado na quarta-feira (17) com base na extração da Loteria Federal.
Prêmios aos vendedores
A campanha também reconhecerá os profissionais que estão na linha de frente das vendas, premiando um vendedor com um vale-compra de R$ 500. O presidente da ACE, Orlando Fabrício, afirma que o trabalho do vendedor é fundamental na experiência de compra e nos resultados das empresas. “Ao premiá-lo, valorizamos o profissional que orienta, atende e cria relacionamento com o cliente. É um reconhecimento mais do que merecido”, destaca.
Para concorrer ao prêmio destinado aos vendedores, é obrigatório que o profissional tenha seu perfil cadastrado e aprovado no aplicativo da ACE, permitindo que os clientes façam a indicação durante o cadastro dos cupons.
Cupons
Os cupons são entregues pelas lojas participantes a cada R$ 100 em compras e devem ser validados no aplicativo ACE Jundiaí. No mesmo app, a ACE disponibiliza a relação dos vencedores de todos os sorteios da campanha e a lista dos estabelecimentos participantes.
Além do sorteio especial do Dia dos Namorados, a campanha seguirá premiando consumidores e vendedores em datas importantes para o comércio, como Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.
Empresas ainda podem participar
As empresas associadas a ACE Jundiaí ainda podem aderir gratuitamente à campanha, que permanece ativa até 4 de janeiro de 2027.
O cadastro pode ser feito pelo formulário on-line (CLICA AQUI). Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 97228-5377.