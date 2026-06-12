A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí distribuirá R$ 6 mil em vales-compras no segundo sorteio da campanha ‘Compra Premiada’. Os consumidores que receberam cupons nas lojas participantes e ainda não realizaram o cadastro no aplicativo da ACE Jundiaí têm até segunda-feira (15) para garantir a participação.

Ao todo, seis consumidores serão contemplados com vales-compras que variam de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil. O sorteio dos vale-compras será realizado na quarta-feira (17) com base na extração da Loteria Federal.

Prêmios aos vendedores

A campanha também reconhecerá os profissionais que estão na linha de frente das vendas, premiando um vendedor com um vale-compra de R$ 500. O presidente da ACE, Orlando Fabrício, afirma que o trabalho do vendedor é fundamental na experiência de compra e nos resultados das empresas. “Ao premiá-lo, valorizamos o profissional que orienta, atende e cria relacionamento com o cliente. É um reconhecimento mais do que merecido”, destaca.