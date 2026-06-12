13 de junho de 2026
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Mutirão reúne mais de 300 vagas para área logística em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os cargos são de auxiliar de armazém, conferente e operador de empilhadeira
Os cargos são de auxiliar de armazém, conferente e operador de empilhadeira

Na próxima quinta-feira (18) acontece em Jundiaí um mutirão com mais de 300 vagas de emprego para uma empresa de atuação no setor logístico, com o apoio do programa ‘Empregabilidade Municipal’.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de armazém, conferente e operador de empilhadeira e visam pessoas com 18 anos ou mais residentes em Jundiaí e municípios vizinhos, como Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Francisco Morato.

O atendimento aos interessados pelas vagas ocorrerá no período das 10h às 15h, na rua Rangel Pestana, 828, Unidade 18, Centro de Jundiaí. Os candidatos serão entrevistados no próprio local, agilizando o processo de recrutamento.

Para participar do processo é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Currículo atualizado e carteira de trabalho, física ou digital, também podem ser levados, embora não sejam obrigatórios. Os profissionais contratados terão acesso a transporte fretado.

Serviço

Mutirão de Emprego – Área Logística
Data: 18/06
Horário: 10h às 15h
Local: Rua Rangel Pestana, 828, Unidade 18, Centro, Jundiaí/SP
Informações: WhatsApp (11) 93428-4604

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