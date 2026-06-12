Na próxima quinta-feira (18) acontece em Jundiaí um mutirão com mais de 300 vagas de emprego para uma empresa de atuação no setor logístico, com o apoio do programa ‘Empregabilidade Municipal’.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de armazém, conferente e operador de empilhadeira e visam pessoas com 18 anos ou mais residentes em Jundiaí e municípios vizinhos, como Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Francisco Morato.

O atendimento aos interessados pelas vagas ocorrerá no período das 10h às 15h, na rua Rangel Pestana, 828, Unidade 18, Centro de Jundiaí. Os candidatos serão entrevistados no próprio local, agilizando o processo de recrutamento.