Na próxima quinta-feira (18) acontece em Jundiaí um mutirão com mais de 300 vagas de emprego para uma empresa de atuação no setor logístico, com o apoio do programa ‘Empregabilidade Municipal’.
As oportunidades são para os cargos de auxiliar de armazém, conferente e operador de empilhadeira e visam pessoas com 18 anos ou mais residentes em Jundiaí e municípios vizinhos, como Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Francisco Morato.
O atendimento aos interessados pelas vagas ocorrerá no período das 10h às 15h, na rua Rangel Pestana, 828, Unidade 18, Centro de Jundiaí. Os candidatos serão entrevistados no próprio local, agilizando o processo de recrutamento.
Para participar do processo é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Currículo atualizado e carteira de trabalho, física ou digital, também podem ser levados, embora não sejam obrigatórios. Os profissionais contratados terão acesso a transporte fretado.
Serviço
Mutirão de Emprego – Área Logística
Data: 18/06
Horário: 10h às 15h
Local: Rua Rangel Pestana, 828, Unidade 18, Centro, Jundiaí/SP
Informações: WhatsApp (11) 93428-4604