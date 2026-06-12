277 castrações gratuitas foram realizadas em Jundiaí pelo programa Castra+ São Paulo nesta quinta-feira (11). O primeiro dia de atendimentos realizado no estacionamento do Paço Municipal, resultou na castração de 140 gatos e 137 cães, confirmando a adesão da população à iniciativa.

Os atendimentos seguem no município até a próxima quarta-feira (17) e integra uma iniciativa estadual que oferta castração gratuita para cães e gatos, além de reforçar as ações de proteção e bem estar-animal desenvolvidas em Jundiaí.

Atendimento especializado

As castrações são realizadas em uma unidade móvel equipada como centro cirúrgico, além de estrutura preparada para garantir segurança e agilidade durante todo o processo.