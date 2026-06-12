277 castrações gratuitas foram realizadas em Jundiaí pelo programa Castra+ São Paulo nesta quinta-feira (11). O primeiro dia de atendimentos realizado no estacionamento do Paço Municipal, resultou na castração de 140 gatos e 137 cães, confirmando a adesão da população à iniciativa.
Os atendimentos seguem no município até a próxima quarta-feira (17) e integra uma iniciativa estadual que oferta castração gratuita para cães e gatos, além de reforçar as ações de proteção e bem estar-animal desenvolvidas em Jundiaí.
Atendimento especializado
As castrações são realizadas em uma unidade móvel equipada como centro cirúrgico, além de estrutura preparada para garantir segurança e agilidade durante todo o processo.
A diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), Francine Galeoti, destacou a importância da ação para ampliar o acesso da população ao serviço. “O Castra+ contribui para o controle populacional de cães e gatos, ajuda a prevenir doenças e complementa o trabalho que já realizamos no município. Mesmo com os mutirões mensais, temos uma demanda importante pela castração, e essa iniciativa vem para reforçar esse atendimento”.
Segundo Francine, a estrutura do programa é organizada para garantir eficiência nos procedimentos. “A unidade móvel funciona como um centro cirúrgico completo. Além do ônibus, há tendas de apoio para recepção, organização dos atendimentos e recuperação dos animais. Os pets também recebem microchipagem, o que fortalece as ações de identificação e cuidado”.
Aprovação da população
Moradora da Ponte São João, Fabiana de Salvo levou a cachorra Maia, de sete meses, para a castração. Ela contou que ficou sabendo da iniciativa pelas redes sociais e destacou a facilidade para realizar a inscrição. “O cadastro foi bem simples de fazer. Acho importante porque a castração ajuda no controle populacional e também na prevenção de doenças. Ter esse serviço gratuito facilita muito para os tutores”.
Camila Fernanda Ferraz levou a cachorra Mel, de nove meses, para o procedimento. Para ela, a gratuidade do serviço faz a diferença para muitas famílias. “Em clínicas particulares o custo é alto. Aqui foi tudo muito fácil, desde o cadastro até o atendimento. Além disso, o local é de fácil acesso e ajuda bastante na rotina”.
As inscrições para o Castra+ São Paulo seguem abertas, conforme disponibilidade de vagas. Os interessados devem realizar cadastro prévio pelo site do programa (CLICA AQUI). Após a inscrição, as orientações sobre data e horário do atendimento são encaminhadas por e-mail.