Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente 2026 – Caminhos das Águas, a Prefeitura de Jundiaí promove neste sábado (13) uma atividade que une história, patrimônio cultural e conscientização ambiental. A vivência ‘Exposição Jundiahy Colonial e Imperial – um olhar para os recursos hídricos da cidade’ será realizada no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão e convida os participantes a refletirem sobre a importância da água na formação e no desenvolvimento do município.
Promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a atividade consiste em visitas guiadas pela exposição permanente do museu, estabelecendo conexões entre a trajetória histórica de Jundiaí e a relação da população com os recursos hídricos ao longo dos séculos.
As visitas serão realizadas em grupos nos horários das 10h, 11h, 13h, 14h e 15h. A participação é gratuita, com classificação livre e 20 vagas disponíveis por horário. As inscrições devem ser feitas previamente por meio do formulário online (CLICA AQUI).
Baseada em documentos históricos, a exposição retrata os primeiros anos da então Villa Fermosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy, fundada em 1656. O percurso apresenta aspectos do cotidiano colonial, a economia de subsistência, os impactos da escravidão e das grandes plantações sobre o território, além de destacar como a presença da água influenciou a ocupação e o desenvolvimento da cidade.
A proposta é proporcionar um olhar sobre o passado para compreender os desafios atuais relacionados à preservação dos recursos naturais, reforçando a importância da conservação ambiental para as futuras gerações.
Serviço
Visita Guiada: “Jundiahy Colonial e Imperial” – um olhar para os recursos hídricos da cidade
Data: 13 de junho de 2026
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horários: 10h, 11h, 13h, 14h e 15h
Participação gratuita!