Os motoristas da Superintendência de Jundiaí já economizaram R$ 2,1 milhões ao optar pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exclusivamente digital. Desde a implantação da medida pelo Detran-SP, 15.381 condutores da região escolheram emitir apenas a versão digital do documento, dispensando a impressão em papel e os custos relacionados ao envio da habilitação. Em todo o Estado, a iniciativa já gerou uma economia superior a R$ 51,3 milhões para os mais de 370 mil cidadãos paulistas e reforça São Paulo como o estado com a CNH mais barata do Brasil.

A iniciativa integra o conjunto de medidas da CNH Paulista, voltada à ampliação do acesso à habilitação e à redução de custos para os cidadãos, em conformidade com o programa nacional CNH do Brasil. O documento digital possui a mesma validade jurídica da versão física, pode ser utilizado normalmente em todo o território nacional e está disponível para todos os serviços de habilitação, incluindo primeira habilitação, renovação, CNH definitiva, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do Exerce Atividade Remunerada (EAR).

Atualmente, o cidadão paga ao Detran-SP apenas R$ 105,66 referentes às taxas de agendamento dos exames teórico e prático da primeira habilitação. Além disso, o curso teórico é gratuito, a carga mínima obrigatória de aulas práticas foi reduzida e o candidato pode optar entre autoescola ou instrutor autônomo credenciado.