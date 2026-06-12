Empresários e profissionais da panificação e confeitaria terão a oportunidade de conhecer tendências, trocar experiências e ampliar sua rede de contatos durante o Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e Food Service, que será realizado no dia 25 de junho, das 13h às 18h, na avenida Doroty Nano Martinasso, s/nº – Vila Hortolândia.
A iniciativa é promovida pela CDL Jundiaí, por meio da Associação dos Panificadores e Confeiteiros (Apan), núcleo que reúne empresas do setor de panificação e confeitaria e atua no fortalecimento e desenvolvimento do segmento na região, e parceria com Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (Aipesp). A programação conta com uma palestra de Rogério Shimura, que abordará tendências, desafios e oportunidades para o setor.
“Teremos vários stands com empresas apresentando soluções que podem contribuir para a inovação e o crescimento das padarias e confeitarias da região”, conta o presidente da Apan, Adriano Santos Pereira.
O encontro foi planejado para criar um ambiente favorável para a geração de negócios e a apresentação de produtos, serviços, equipamentos, tecnologias e soluções que vêm transformando o mercado. "Este encontro foi pensado para aproximar empresários e fornecedores, além de promover a troca de experiências entre profissionais que enfrentam desafios semelhantes no dia a dia. Quando compartilhamos conhecimento e fortalecemos relacionamentos, todo o setor cresce junto", destaca o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni.
A participação é gratuita e aberta aos profissionais interessados em acompanhar as novidades do mercado, fortalecer relacionamentos e buscar novas oportunidades para seus negócios. Inscrições: https://fortieventos.com.br/inscricao2?ide=268