Empresários e profissionais da panificação e confeitaria terão a oportunidade de conhecer tendências, trocar experiências e ampliar sua rede de contatos durante o Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e Food Service, que será realizado no dia 25 de junho, das 13h às 18h, na avenida Doroty Nano Martinasso, s/nº – Vila Hortolândia.

A iniciativa é promovida pela CDL Jundiaí, por meio da Associação dos Panificadores e Confeiteiros (Apan), núcleo que reúne empresas do setor de panificação e confeitaria e atua no fortalecimento e desenvolvimento do segmento na região, e parceria com Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (Aipesp). A programação conta com uma palestra de Rogério Shimura, que abordará tendências, desafios e oportunidades para o setor.

“Teremos vários stands com empresas apresentando soluções que podem contribuir para a inovação e o crescimento das padarias e confeitarias da região”, conta o presidente da Apan, Adriano Santos Pereira.