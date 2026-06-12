A Prefeitura de Jundiaí, por meio de edital publicado no dia 12 de maio, colocou veículos apreendidos em leilão. São 82 carros e motos, tanto os destinados a desmanche e sucata quanto os que têm direito à documentação. No entanto, alguns dos veículos que podem ser documentados precisam de regularizações, disponíveis no edital, que pode ser acessado neste link.

O leilão acontecerá no dia 18, próxima quinta-feira. Os pré-lances já são permitidos nos sites onde os bens estão listados, o MGL Leilões e o Fernando Leiloeiro. Os bens objetos deste leilão poderão ser visitados pelos interessados entre os dias 15 e 17, segunda e quarta-feira da próxima semana, mediante agendamento prévio. O pátio fica na rua Indaiatuba, 525, bairro Santa Marta, em Várzea Paulista. O horário de funcionamento é das 9h às 11h30 e das 13h15 às 16h.

Entre as opções disponíveis para documentação, há veículos como Volkswagen Kombi, Chevrolet Celta, Ford Fiesta, Fiat Stilo, entre outros. Com a possibilidade de pré-lances, alguns dos veículos já têm lances altos em relação ao valor incial do leilão.