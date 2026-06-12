A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, neste sábado (13), o transporte coletivo municipal terá redução de 50% na operação entre 19h e 21h, período em que será realizada a partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.

A medida atende a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí e Região, permitindo que motoristas e demais profissionais do sistema de transporte coletivo também possam acompanhar a partida.

Tradicionalmente, durante o período de jogos, há uma queda significativa no número de passageiros que utilizam o transporte coletivo, o que permite a adequação temporária da frota sem prejuízo ao atendimento da população.