12 de junho de 2026
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NESTE SÁBADO

Ônibus terão alteração de horário durante jogo da seleção

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A medida atende a um pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí e Região
A medida atende a um pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí e Região

A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, neste sábado (13), o transporte coletivo municipal terá redução de 50% na operação entre 19h e 21h, período em que será realizada a partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.

A medida atende a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí e Região, permitindo que motoristas e demais profissionais do sistema de transporte coletivo também possam acompanhar a partida.

Tradicionalmente, durante o período de jogos, há uma queda significativa no número de passageiros que utilizam o transporte coletivo, o que permite a adequação temporária da frota sem prejuízo ao atendimento da população.

Após o término da partida, a operação será retomada de forma regular.

A SMMT reforça que todas as demais viagens ao longo do dia seguirão normalmente, conforme as tabelas horárias referentes ao sábados.

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