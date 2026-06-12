12 de junho de 2026
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TRAVESSIA

Ivoturucaia terá nova ponte entre as avenidas Mezzalira e Maziero

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A intervenção está sendo realizada para a substituição da antiga ponte de madeira, que passou a apresentar riscos para motoristas e pedestres que passavam pelo local
A intervenção está sendo realizada para a substituição da antiga ponte de madeira, que passou a apresentar riscos para motoristas e pedestres que passavam pelo local

A Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta semana as obras para a construção de uma nova ponte no bairro Ivoturucaia, que fará a ligação entre as avenidas Antônio Maziero e José Mezzalira. Nesta primeira etapa, estão sendo instaladas as aduelas de concreto armado que formarão a base da estrutura, garantindo o direcionamento do córrego e a sustentação da futura travessia.

Os serviços são executados pelo Departamento de Infraestrutura Urbana da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). A intervenção está sendo realizada para a substituição da antiga ponte de madeira, que passou a apresentar riscos para motoristas e pedestres que passavam pelo local.

“Estamos executando uma obra que vai trazer mais segurança, durabilidade e melhores condições de mobilidade para os moradores da região. Com a nova estrutura, teremos uma travessia moderna e preparada para suportar o fluxo de veículos”, destacou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.

Após a conclusão da instalação das aduelas, as equipes da Smisp darão sequência à construção da nova ponte. Na etapa final, será realizada a pavimentação asfáltica dos acessos, proporcionando mais segurança e mobilidade.

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