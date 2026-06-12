A Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta semana as obras para a construção de uma nova ponte no bairro Ivoturucaia, que fará a ligação entre as avenidas Antônio Maziero e José Mezzalira. Nesta primeira etapa, estão sendo instaladas as aduelas de concreto armado que formarão a base da estrutura, garantindo o direcionamento do córrego e a sustentação da futura travessia.

Os serviços são executados pelo Departamento de Infraestrutura Urbana da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). A intervenção está sendo realizada para a substituição da antiga ponte de madeira, que passou a apresentar riscos para motoristas e pedestres que passavam pelo local.