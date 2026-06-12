Com a estreia da Seleção na Copa do Mundo marcada para este sábado (13), às 19h, contra o Marrocos, os jundiaienses se dividem entre animação, expectativa e desconfiança. O Jornal de Jundiaí foi às ruas para conversar com moradores sobre o clima da Copa e conhecer os palpites para o Mundial.

O casal Orides Moreira e Lázara Moreira, conhecidos como Titi e Moreira, juntos há 50 anos e proprietários de uma banca de jornal no Centro, diz que a família sempre se reúne para assistir aos jogos, mas acredita que ainda há desconfiança com o time. “Quando é fim de semana, a gente reúne a família. Vira motivo para comemoração, churrasco e festa, mas o povo está meio desacreditado, porém a expectativa continua. Os jovens nunca viram o Brasil campeão, então existe essa vontade de conquistar a sexta estrela”, diz Moreira.



“Acho que o Brasil chega nas quartas como sempre”, diz Erivaldo Soledade

Mesmo jovem, o açougueiro Erivaldo Soledade, de 21 anos, também pretende acompanhar todos os jogos, mas admite que não está tão otimista. “Acho que o Brasil chega às quartas, como sempre, mas aí não sei se a gente passa mais não”, comenta.