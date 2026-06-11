A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria de Políticas para as Pessoas Idosas reuniu representantes de seis secretarias municipais para discutir dados e estratégias que possam contribuir para um planejamento cada vez mais próximo da realidade da população idosa na construção do Plano Municipal para as Pessoas Idosas.

O documento vai orientar políticas públicas voltadas a quem já chegou ou está chegando à terceira idade. Um dos destaques do encontro foi a apresentação da pesquisa realizada pela nutricionista e pesquisadora Dra. Clemorar Ana de Souza Valentim, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), com supervisão da professora Dra. Marília Jesus Batista da Mota, da FMJ e da Universidade de São Paulo (SP).

O estudo ouviu 212 pessoas idosas em diferentes regiões do município e analisou a relação entre alimentação e saúde bucal, dois fatores que estão diretamente ligados ao bem-estar e à qualidade de vida na terceira idade. Os dados mostraram que muitos idosos convivem com dificuldades relacionadas à mastigação e à saúde da boca, situação que pode impactar diretamente a alimentação.

A pesquisa identificou, por exemplo, que pessoas com menor número de dentes ou com problemas bucais tendem a consumir menos frutas, verduras e outros alimentos importantes para uma alimentação equilibrada. Em muitos casos, acabam optando por alimentos mais macios, porém menos nutritivos.