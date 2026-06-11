A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria de Políticas para as Pessoas Idosas reuniu representantes de seis secretarias municipais para discutir dados e estratégias que possam contribuir para um planejamento cada vez mais próximo da realidade da população idosa na construção do Plano Municipal para as Pessoas Idosas.
O documento vai orientar políticas públicas voltadas a quem já chegou ou está chegando à terceira idade. Um dos destaques do encontro foi a apresentação da pesquisa realizada pela nutricionista e pesquisadora Dra. Clemorar Ana de Souza Valentim, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), com supervisão da professora Dra. Marília Jesus Batista da Mota, da FMJ e da Universidade de São Paulo (SP).
O estudo ouviu 212 pessoas idosas em diferentes regiões do município e analisou a relação entre alimentação e saúde bucal, dois fatores que estão diretamente ligados ao bem-estar e à qualidade de vida na terceira idade. Os dados mostraram que muitos idosos convivem com dificuldades relacionadas à mastigação e à saúde da boca, situação que pode impactar diretamente a alimentação.
A pesquisa identificou, por exemplo, que pessoas com menor número de dentes ou com problemas bucais tendem a consumir menos frutas, verduras e outros alimentos importantes para uma alimentação equilibrada. Em muitos casos, acabam optando por alimentos mais macios, porém menos nutritivos.
Outro ponto observado foi que alterações na saúde bucal podem contribuir para riscos de desnutrição, perda de massa muscular, fragilidade física e até isolamento social, já que dificuldades para se alimentar podem afetar a participação em encontros familiares e atividades comunitárias.
A pesquisa oferece um retrato da realidade vivida por parte da população idosa de Jundiaí. A partir desses dados, o município pode identificar necessidades, direcionar investimentos e desenvolver ações mais efetivas. Entre as possibilidades estão o fortalecimento de programas de saúde bucal, ações de educação alimentar, ampliação de orientações nutricionais, atividades de prevenção e iniciativas que promovam um envelhecimento mais saudável e ativo.
Na prática, isso significa pensar em soluções que ajudem as pessoas a manter sua autonomia por mais tempo, prevenir doenças e garantir melhores condições de vida ao longo do envelhecimento. Durante o encontro também foi apresentado o questionário que será aplicado em grupos focais nos diferentes territórios da cidade.
A participação da população nessa etapa será fundamental para que o Plano Municipal reflita as experiências reais de quem vive a cidade diariamente. Ao reunir dados científicos e a escuta ativa dos moradores, o município busca construir políticas públicas mais eficientes, humanas e preparadas para responder aos desafios do envelhecimento da população.