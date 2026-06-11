O número de furtos de veículos em Jundiaí teve queda de 44,1% no primeiro quadrimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).
O levantamento mostra a queda nos principais indicadores criminais e reflete o trabalho integrado da Guarda Municipal, das polícias Militar e Civil e demais forças de segurança que atuam no município. O resultado positivo mostra ainda que, houve aumento da produtividade policial em Jundiaí, com registro de crescimento de 18,5% nas prisões em flagrante e de 6,7% no total de prisões efetuadas na cidade.
De forma geral, os dados da Secretaria apontam que as estatísticas criminais permaneceram em queda durante todo o ano de 2025. Os resultados positivos refletem os investimentos realizados em tecnologia, integração entre as forças de segurança e fortalecimento da Guarda Municipal realizados pela Prefeitura de Jundiaí.
Entre os avanços estão a adesão aos programas estaduais ‘Muralha Paulista’ e ‘Infocrim 4.0’, a integração ao sistema ‘Alerta Brasil’, da Polícia Rodoviária Federal, a implantação do aplicativo ‘153 Jundiaí’, a criação da ‘Ronda Rural’ e a instalação de torres de segurança em pontos estratégicos da cidade.
As políticas públicas também avançaram, com a aprovação da Lei do Silêncio e de outras medidas que ampliam a autonomia e atuação da Guarda Municipal. O conjunto dessas ações contribui para a prevenção da criminalidade, o aumento da produtividade policial e a melhoria dos indicadores de segurança registrados no município.
Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as demais polícias através do compartilhamento de dados, estratégia e a presença dos agentes de segurança nas ruas. “O trabalho da GMJ alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirmou.