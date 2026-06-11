A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) foi indicada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ao Prêmio Capes de Tese 2026, uma das mais importantes premiações do país que reconhece anualmente as melhores teses de doutorado apresentadas no Brasil. A indicação é um reconhecimento ao ecossistema de inovação da faculdade, conquistado pela professora Dra. Denise Fernandes Barbosa, fundadora da startup DIORS®, incubada no programa de Inovação em Saúde da FMJ.

A pesquisa liderada pela professora deu origem ao DIORS®, uma tecnologia inovadora voltada ao tratamento de distúrbios do sono, como ronco, apneia obstrutiva do sono e bruxismo, transformando conhecimento científico em uma solução com potencial de impactar a vida de milhares de pessoas.

A DIORS® é a primeira startup incubada pela FMJ e já conquistou duas patentes deferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), além de se tornar um exemplo de como a pesquisa acadêmica pode gerar inovação, propriedade intelectual e benefícios concretos para a sociedade.