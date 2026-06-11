A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) abrirá entre os dias 15 de junho e 19 de julho as inscrições para o programa de ‘Inovação em Saúde 2026/2027’. A iniciativa integra o eixo Inova+ do programa ‘Desenvolve+’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí. O edital já está disponível na Imprensa Oficial do Município.

Quem pode participar?

A seleção é voltada a startups formalmente constituída, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo, que atuem com tecnologias aplicadas à saúde e já possuam, no mínimo, uma prova de conceito desenvolvida. Também é necessário possuir equipe qualificada para execução dos projetos.

Como participar

As inscrições deverão ser realizadas pelo site da FMJ (CLICA AQUI), com envio de documentação, apresentação da proposta e vídeo explicativo do projeto. O programa terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação

Disponibilização de estrutura