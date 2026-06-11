A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) abrirá entre os dias 15 de junho e 19 de julho as inscrições para o programa de ‘Inovação em Saúde 2026/2027’. A iniciativa integra o eixo Inova+ do programa ‘Desenvolve+’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí. O edital já está disponível na Imprensa Oficial do Município.
Quem pode participar?
A seleção é voltada a startups formalmente constituída, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo, que atuem com tecnologias aplicadas à saúde e já possuam, no mínimo, uma prova de conceito desenvolvida. Também é necessário possuir equipe qualificada para execução dos projetos.
Como participar
As inscrições deverão ser realizadas pelo site da FMJ (CLICA AQUI), com envio de documentação, apresentação da proposta e vídeo explicativo do projeto. O programa terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação
Disponibilização de estrutura
A FMJ ofertará a infraestrutura laboratorial da faculdade para as empresas escolhidas, além de ofertar mentorias com pesquisadores e docentes, apoio na elaboração de projetos científicos, orientação para submissão aos comitês de ética e integração com alunos de graduação e pós-graduação.
Além da oferta de estrutura, o programa busca aproximar pesquisa, inovação e mercado, criando um ambiente propício para que ideias se transformem em soluções capazes de gerar impacto real na vida das pessoas.
Para o diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da SMDECT, Tiago Antunes, iniciativas como essa fortalecem o ambiente de inovação de Jundiaí e criam oportunidades. “Quando apoiamos startups e aproximamos empreendedores do ambiente acadêmico, estamos criando condições para que a inovação aconteça de forma prática. Esses projetos ajudam a gerar conhecimento, atrair investimentos e criar soluções que podem impactar positivamente a sociedade. Esse é um dos objetivos do Inova+: conectar talentos, pesquisa e mercado para impulsionar o desenvolvimento do município”, destaca.
Serviço
Inscrições: 15/6 a 19/7
Avaliação dos projetos: 20/7 a 11/9
Divulgação dos resultados: 16/9
Início das atividades: 21/9
O edital completo está disponível na Imprensa Oficial do Município (CLICA AQUI)