O Sebrae-SP realizou entre os dias 18 e 29 de maio a Semana do MEI em Jundiaí e região. Mais de 1,3 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) foram impactados pelas ações em 18 municípios, sendo Jundiaí a cidade pioneira no número de atendimentos, somando 419, seguida por Bragança Paulista, com 216, e Louveira, com 211.
Os atendimentos realizados foram direcionados aos MEIs, oportunizando que cada um fizessem suas consultas para tirar dúvidas, principalmente relacionadas a entrega da declaração anual do MEI, com prazo final de envio em 31 de maio.
Atendimentos em Jundiaí
No município, as atividades foram realizadas no Escritório Regional do Sebrae-SP e em uma tenda de atendimento montada especialmente para a ocasião durante dois dias. No restante dos municípios, as ações foram feitas em suas correspondentes unidades do Sebrae Aqui.
Os atendimentos mais procurados este ano foram para emissões de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), declarações anuais de faturamento e o parcelamento de débitos. Além dos atendimentos realizados, o Escritório Regional do Sebrae-SP também recebeu a Loja Colaborativa do MEI, um espaço destinado para que alguns MEIs, previamente selecionados, pudessem expor e vender seus produtos ao longo da semana.
Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Cintia Gomes Bertão, a Semana do MEI sempre se mostra como um momento estratégico para aproximar os empreendedores dos serviços. “Os atendimentos também funcionam como uma porta de entrada para que esses empresários conheçam capacitações, consultorias e outras soluções disponíveis no Sebrae-SP. O fato de mais de 1,3 mil MEIs terem participado das ações na região mostra que existe uma demanda crescente por orientação e acompanhamento”, afirma.
Atendimento pós-evento
Para além da Semana do MEI, os microempreendedores podem continuar procurando o Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí e as unidades do Sebrae Aqui em busca de orientação e apoio.
A instituição também auxilia os pequenos empreendedores com desafios de formalização, gestão e crescimento, oferecendo ferramentas práticas para aumentar o faturamento e profissionalizar os negócios, fortalecendo o ambiente empreendedor nos municípios. A programação de cursos, consultorias e eventos do Sebrae-SP em Jundiaí pode ser acessada no site (CLICA AQUI).