O Sebrae-SP realizou entre os dias 18 e 29 de maio a Semana do MEI em Jundiaí e região. Mais de 1,3 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) foram impactados pelas ações em 18 municípios, sendo Jundiaí a cidade pioneira no número de atendimentos, somando 419, seguida por Bragança Paulista, com 216, e Louveira, com 211.

Os atendimentos realizados foram direcionados aos MEIs, oportunizando que cada um fizessem suas consultas para tirar dúvidas, principalmente relacionadas a entrega da declaração anual do MEI, com prazo final de envio em 31 de maio.

Atendimentos em Jundiaí

No município, as atividades foram realizadas no Escritório Regional do Sebrae-SP e em uma tenda de atendimento montada especialmente para a ocasião durante dois dias. No restante dos municípios, as ações foram feitas em suas correspondentes unidades do Sebrae Aqui.