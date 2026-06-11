A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, realiza neste sábado (13), mais uma edição do encontro ‘Família na Trilha – Palestra Especial: Comunicação Não-Violenta’. A iniciativa é voltada às famílias, aprendizes e moradores da região e será realizada a partir das 8h30.

Realizada em parceria com a Rede Cidadã, a ação tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e incentivar relações mais saudáveis e respeitosas por meio do diálogo, da empatia e da escuta ativa. A programação contará com uma palestra especial sobre comunicação não-violenta, abordando a importância da comunicação consciente nos ambientes familiar, escolar, profissional e social.

Durante o encontro, a unidade também realizará uma apresentação dos serviços oferecidos à população, destacando atendimentos, orientações e oportunidades disponíveis para as famílias e comunidade. Já a Rede Cidadã apresentará suas iniciativas voltadas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos aprendizes, reforçando a importância da participação familiar nesse processo.

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