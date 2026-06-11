Levar oportunidades para mais perto das pessoas tem se consolidado como uma das estratégias da Prefeitura de Jundiaí para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a economia local. Nos primeiros meses de 2026, as ações descentralizadas de empregabilidade já mobilizaram milhares de candidatos, aproximaram empresas da mão de obra disponível nos bairros e contribuíram para a geração de empregos formais no município.

Nas três edições do Emprego da Gente realizadas neste ano, nos bairros Cecap, Caxambu e Retiro, cerca de 60 empresas participaram dos processos seletivos, ofertando mais de 2 mil vagas. Somente na edição realizada no Retiro, em maio, foram disponibilizadas 700 oportunidades e realizadas mais de 1,2 mil entrevistas em um único dia.

Os resultados integram o eixo Emprega+, uma das frentes do programa Desenvolve+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso às oportunidades de trabalho, reduzindo barreiras de deslocamento e informação, além de facilitar o encontro entre quem busca uma vaga e as empresas que precisam contratar.