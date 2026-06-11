Levar oportunidades para mais perto das pessoas tem se consolidado como uma das estratégias da Prefeitura de Jundiaí para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a economia local. Nos primeiros meses de 2026, as ações descentralizadas de empregabilidade já mobilizaram milhares de candidatos, aproximaram empresas da mão de obra disponível nos bairros e contribuíram para a geração de empregos formais no município.
Nas três edições do Emprego da Gente realizadas neste ano, nos bairros Cecap, Caxambu e Retiro, cerca de 60 empresas participaram dos processos seletivos, ofertando mais de 2 mil vagas. Somente na edição realizada no Retiro, em maio, foram disponibilizadas 700 oportunidades e realizadas mais de 1,2 mil entrevistas em um único dia.
Os resultados integram o eixo Emprega+, uma das frentes do programa Desenvolve+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso às oportunidades de trabalho, reduzindo barreiras de deslocamento e informação, além de facilitar o encontro entre quem busca uma vaga e as empresas que precisam contratar.
Entre as iniciativas estão o Emprego da Gente e o Prefeitura na Área, que transformam espaços comunitários em pontos de encontro entre quem busca uma vaga e quem precisa contratar.
Os números das duas primeiras edições, realizadas no Cecap e no Caxambu, mostram a efetividade da iniciativa. Dos 194 participantes atendidos nas duas ações, 86 conquistaram um novo emprego nas semanas seguintes aos eventos. O resultado representa mais da metade dos candidatos que puderam ser acompanhados pelos sistemas de monitoramento do mercado formal de trabalho.
No Cecap, 45 pessoas iniciaram um novo vínculo empregatício, equivalente a 54% dos participantes monitorados. Já no Caxambu, outras 41 pessoas conquistaram uma vaga, alcançando índice de 51% de empregabilidade.
As contratações ocorreram em diversos setores da economia, demonstrando a diversidade de oportunidades disponíveis na cidade. As áreas com maior número de admissões foram limpeza, produção, logística, armazenamento, construção civil, administração, alimentação e operações de caixa.
Outro dado que chama atenção é a diversidade do público contratado. Pessoas de diferentes faixas etárias conseguiram recolocação profissional, incluindo trabalhadores acima dos 50 anos. Somente na edição do Caxambu, 19 pessoas com mais de 50 anos conquistaram uma vaga de emprego. No Cecap, foram outras 13 contratações nesta faixa etária. As ações também têm contribuído para ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência, jovens em busca do primeiro emprego, imigrantes e famílias acompanhadas pela rede de assistência social.
Aos 71 anos, Benedito Aparecido de Oliveira voltou a buscar uma oportunidade após encerrar um ciclo recente de trabalho. Morador da região do Cecap há quase uma década, ele já participou de outras ações e vê nos mutirões uma porta aberta para recomeçar. “Eu participo das ações e acho uma excelente oportunidade. A gente precisa trabalhar, melhorar a renda. Ter várias empresas aqui facilita, por isso estou sempre em busca de conseguir algo melhor”, afirmou.
Para Victória de Jesus Maltoni, de 20 anos, PCD, a experiência foi um marco. Ela já passou pelo programa de jovem aprendiz e foi ao primeiro processo seletivo em busca de um emprego efetivo. “Eu pesquiso muito, acompanho pelas redes sociais e notaciários. No meu caso, que tenho mobilidade reduzida, ter várias empresas no mesmo lugar facilita muito. Nem todo mundo consegue se deslocar para longe, e no bairro fica mais acessível”, contou. Com foco na área administrativa, ela se candidatou a três vagas e foi contratada.
Além do Emprego da Gente, o programa Prefeitura na Área também tem fortalecido a oferta de oportunidades. Nas duas edições realizadas em 2026, foram disponibilizadas cerca de 2,3 mil vagas de emprego: 1,5 mil no Vetor Oeste e outras 800 no Cecap, ampliando ainda mais o alcance das políticas públicas de empregabilidade no município.