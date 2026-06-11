A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) dá mais um passo importante na modernização da relação entre o Estado e os contribuintes com o lançamento do Cadastro Fiscal Positivo. A iniciativa busca transformar a dinâmica de cobrança da Dívida Ativa Estadual, a fim de resolver conflitos tributários, premiando o bom comportamento de pessoas jurídicas com débitos inscritos em Dívida Ativa.

A regulamentação da nova medida, conforme previsto nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 17.843/2023, foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11).

Sob a gestão da Subprocuradoria Geral do Contencioso Tributário-Fiscal, o novo cadastro tem como objetivo central o estabelecimento de um ambiente de confiança mútua entre os contribuintes e a advocacia pública.

Como vai funcionar