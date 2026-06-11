A Copa do Mundo, com estreia marcada para esta quinta (11) com jogo entre México e África do Sul, já tomou conta da vida dos brasileiros e, em Jundiaí, não é diferente. Casas pintadas, comércios decorados e aumento na procura por produtos temáticos mostram que a competição já movimenta o município e a economia local. Bom para o comerciante que projeta na data um momento para faturar, em especial com acessórios e camisetas que podem chegar a R$ 500. O Brasil entra em campo dia 13, contra o Marrocos.

A proprietária de uma loja de artigos de festa, Patricia Araújo Silva, afirma que o clima de Copa está mais forte neste ano em comparação com a última edição. Por conta da pandemia, a procura pelos produtos não foi significativa. “O pessoal está investindo mais. Acho que pela saudade das comemorações já que trata-se de uma festa que acontece de quatro em quatro anos, então as pessoas sentem falta daqueles encontros com amigos, em chácaras, bares e em casa. Esse ano o clima está bem mais animado”, conta.

A comerciante conta que os itens vendidos são bem diversificados e atendem diferentes públicos, com maquiagens, vuvuzelas, cornetas, camisetas, acessórios para cabelo e bandeirinhas. Segundo ela, cerca de 70% dos clientes procuram itens mais baratos, apenas para decorar a casa, enquanto os outros 30% investem mais para decorar condomínios, baladas e lanchonetes.