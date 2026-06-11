A Copa do Mundo, com estreia marcada para esta quinta (11) com jogo entre México e África do Sul, já tomou conta da vida dos brasileiros e, em Jundiaí, não é diferente. Casas pintadas, comércios decorados e aumento na procura por produtos temáticos mostram que a competição já movimenta o município e a economia local. Bom para o comerciante que projeta na data um momento para faturar, em especial com acessórios e camisetas que podem chegar a R$ 500. O Brasil entra em campo dia 13, contra o Marrocos.
A proprietária de uma loja de artigos de festa, Patricia Araújo Silva, afirma que o clima de Copa está mais forte neste ano em comparação com a última edição. Por conta da pandemia, a procura pelos produtos não foi significativa. “O pessoal está investindo mais. Acho que pela saudade das comemorações já que trata-se de uma festa que acontece de quatro em quatro anos, então as pessoas sentem falta daqueles encontros com amigos, em chácaras, bares e em casa. Esse ano o clima está bem mais animado”, conta.
A comerciante conta que os itens vendidos são bem diversificados e atendem diferentes públicos, com maquiagens, vuvuzelas, cornetas, camisetas, acessórios para cabelo e bandeirinhas. Segundo ela, cerca de 70% dos clientes procuram itens mais baratos, apenas para decorar a casa, enquanto os outros 30% investem mais para decorar condomínios, baladas e lanchonetes.
“Aqui na loja nós temos mercadoria para todo mundo. Temos camisetas de R$ 19,90 e também camisetas de R$ 60, estilo dry fit, que é um produto com mais qualidade. Então tem para todo o bolso.”
O proprietário de uma loja de artigos esportivos, Eduardo Lenhaioli, também percebe aumento na procura por produtos relacionados à Seleção Brasileira. Segundo ele, as camisetas seguem entre os itens mais vendidos. “As camisas têm bastante procura, principalmente as oficiais. Esse ano o pessoal está bem animado. Parece que está ansioso para começar a Copa. Está mais agitado”, diz.
Eduardo Lenhaioli destaca aumento na procura por produtos da Seleção
Eduardo afirma que os consumidores se dividem entre produtos oficiais, com valores mais altos, e itens similares mais acessíveis. Na loja, as camisetas vão desde modelos a partir de R$ 39,99 até as versões da Nike, marca patrocinadora. A camiseta de torcedor custa R$ 199,99, enquanto o modelo oficial de jogo é vendido por R$ 499,99.
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Mundial de Futebol, realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, deve gerar um impacto positivo de R$ 4,32 bilhões no faturamento do comércio varejista brasileiro
A expectativa da CNC é que o setor de hiper e supermercados responda por quase 70% das vendas, com previsão de R$ 3,97 bilhões em faturamento. Em seguida aparecem os segmentos de vestuário e acessórios, com expectativa de R$ 803,7 milhões, e lojas de artigos de uso pessoal e doméstico, como eletroeletrônicos, com R$ 262,6 milhões.