O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí participou nessa terça-feira (9) de um painel intersetorial promovido pela Prefeitura em celebração ao Mês do Meio Ambiente. O evento teve como objetivo a apresentação de ações, projetos e parcerias voltadas à preservação ambiental e à sustentabilidade no município.

A gerente de Gestão Ambiental, Maria Carolina Dutra, representou a empresa durante o painel e apresentou as iniciativas desenvolvidas pela DAE, muitas delas em parceria com secretarias municipais, como Educação e Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ela também destacou o trabalho realizado pela empresa na preservação dos mananciais e na conscientização sobre o uso responsável dos recursos hídricos.

Entre as iniciativas apresentadas está o programa Águas de Jundiaí, realizado em parceria com o Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria de Educação. Voltado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, o programa inclui visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) e atividades que mostram o caminho percorrido pela água, desde a captação até a distribuição para a população.