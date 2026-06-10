O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí participou nessa terça-feira (9) de um painel intersetorial promovido pela Prefeitura em celebração ao Mês do Meio Ambiente. O evento teve como objetivo a apresentação de ações, projetos e parcerias voltadas à preservação ambiental e à sustentabilidade no município.
A gerente de Gestão Ambiental, Maria Carolina Dutra, representou a empresa durante o painel e apresentou as iniciativas desenvolvidas pela DAE, muitas delas em parceria com secretarias municipais, como Educação e Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ela também destacou o trabalho realizado pela empresa na preservação dos mananciais e na conscientização sobre o uso responsável dos recursos hídricos.
Entre as iniciativas apresentadas está o programa Águas de Jundiaí, realizado em parceria com o Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria de Educação. Voltado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, o programa inclui visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) e atividades que mostram o caminho percorrido pela água, desde a captação até a distribuição para a população.
O painel reuniu representantes do Departamento de Urbanismo, de Projetos Urbanos, de Bem-Estar Animal, da Fundação Serra do Japi, do Jardim Botânico, do Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria de Educação e da Defesa Civil. As apresentações abordaram ações desenvolvidas por cada setor e a importância da atuação integrada em temas relacionados ao meio ambiente.
Durante sua fala, Maria Carolina ressaltou a necessidade de ampliar o esclarecimento com relação às questões ambientais e de sustentabilidade. “Quem acredita que a preservação ambiental é um assunto apenas para o futuro está perdendo tempo. As mudanças práticas e a disseminação do conhecimento precisam acontecer de forma contínua. Projetos como os desenvolvidos pela Dae e pelos demais setores demonstram essa urgência”, afirmou.
Para o diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, a preservação dos recursos hídricos depende do envolvimento de toda a sociedade. “A Dae trabalha diariamente com um recurso essencial para a vida. Por isso, é importante reforçar a conscientização sobre o uso responsável da água e a necessidade de evitar desperdícios”, destacou.