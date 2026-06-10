11 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Taça das Favelas fecha edição com troféus e álbum dos atletas

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O álbum de figurinhas foi desenvolvido por alunos do curso de Designer Gráfico do Senac
O álbum de figurinhas foi desenvolvido por alunos do curso de Designer Gráfico do Senac

A noite desta terça-feira (09) foi marcada pelo encerramento da quarta edição da Taça das Favelas. O evento realizado no ginásio do Sesc Jundiaí reuniu atletas, familiares e convidados para homenagear os destaques da competição, que mobilizou cerca de 700 atletas e integrantes de comissões técnicas de 24 equipes ao longo do torneio.

Álbum de figurinhas

Durante a cerimônia, foram entregues troféus aos times campeões e vice-campeões das categorias masculina e feminina, além de premiações para artilheiros, melhores goleiros e atletas que se destacaram dentro e fora de campo.

Alunos do curso de Designer Gráfico do Senac, parceiro da Taça das Favelas, criaram o projeto-piloto de um álbum de figurinhas do campeonato, inspirado nas publicações lançadas antes de cada Copa do Mundo de futebol. O álbum foi apresentado no evento pelo professor da disciplina, João Guilherme, e distribuído aos representantes dos times e aos atletas.

A competição contou com o apoio da Prefeitura de Jundiaí e da TV TEM, além de parcerias que contribuíram para a realização do torneio e para o fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social. As finais da Taça das Favelas aconteceram no dia 4 de junho no campo do CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

No feminino, o Vila Ana sagrou-se tetracampeão, consolidando sua hegemonia na disputa ao bater o Novo Horizonte por 2 a 0. Entre os homens, o Vila Esperança fez a festa, depois de vencer o União Tulipas/Marlene por 1 a 0.

Favela em destaque

Segundo o presidente da CUFA-Jundiaí, Eduardo Festa, a Taça das Favelas cresce a cada ano e se consolida por meio da potência da favela como organizadora do torneio. “É importante destacar a força dos nossos parceiros, como a Prefeitura de Jundiaí e a TV TEM, e dos patrocinadores. O favelado contou sua história no torneio”, emendou Festa.

Também estiveram presentes na cerimônia festiva o prefeito Gustavo Martinelli, e a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi. “Este é o maior torneio de favelas do mundo e foi uma grande honra apoiar a iniciativa. O esporte é também saúde, qualidade de vida e transformação. O campeonato mobiliza as comunidades e serve de exemplo aos nossos munícipes quanto à dedicação, superação e inclusão”, afirmou.

A secretária Rita Orsi destacou o trabalho intersetorial da Prefeitura, que contribuiu para o sucesso da competição. “A Administração Municipal deu apoio à Taça das Favelas graças à atuação conjunta das Pastas de Esporte e Lazer, Infraestrutura e Serviços Públicos, Comunicação e Promoção da Saúde e da Guarda Municipal”, finalizou.

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