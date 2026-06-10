A noite desta terça-feira (09) foi marcada pelo encerramento da quarta edição da Taça das Favelas. O evento realizado no ginásio do Sesc Jundiaí reuniu atletas, familiares e convidados para homenagear os destaques da competição, que mobilizou cerca de 700 atletas e integrantes de comissões técnicas de 24 equipes ao longo do torneio.

Álbum de figurinhas

Durante a cerimônia, foram entregues troféus aos times campeões e vice-campeões das categorias masculina e feminina, além de premiações para artilheiros, melhores goleiros e atletas que se destacaram dentro e fora de campo.

Alunos do curso de Designer Gráfico do Senac, parceiro da Taça das Favelas, criaram o projeto-piloto de um álbum de figurinhas do campeonato, inspirado nas publicações lançadas antes de cada Copa do Mundo de futebol. O álbum foi apresentado no evento pelo professor da disciplina, João Guilherme, e distribuído aos representantes dos times e aos atletas.