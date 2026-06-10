A partir desta quinta-feira (11), Jundiaí recebe o programa ‘Castra+ São Paulo’. A iniciativa estadual garante a castração gratuita para cães e gatos em todo o território paulista. Em Jundiaí, a ação será realizada até a próxima quarta-feira (17) no estacionamento do Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso à castração, contribuindo para o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações de bem-estar animal e da guarda responsável.

Os tutores interessados em realizar a castração de seus animais devem realizar cadastro prévio on-line (CLICA AQUI E FAÇA O CADASTRAMENTO). As vagas são limitadas e as informações sobre o agendamento serão encaminhadas posteriormente por e-mail.