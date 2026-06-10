11 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CASTRAÇÃO GRATUITA

Castra+ São Paulo chega a Jundiaí nesta quinta-feira (11)

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As vagas são limitadas
As vagas são limitadas

A partir desta quinta-feira (11), Jundiaí recebe o programa ‘Castra+ São Paulo’. A iniciativa estadual garante a castração gratuita para cães e gatos em todo o território paulista. Em Jundiaí, a ação será realizada até a próxima quarta-feira (17) no estacionamento do Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso à castração, contribuindo para o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações de bem-estar animal e da guarda responsável.

Os tutores interessados em realizar a castração de seus animais devem realizar cadastro prévio on-line (CLICA AQUI E FAÇA O CADASTRAMENTO). As vagas são limitadas e as informações sobre o agendamento serão encaminhadas posteriormente por e-mail.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários