Um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e da Federação do Comércio de Bons, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) revela que os preços de itens mais buscados para assistir aos jogos da Copa do Mundo estão mais em conta em comparação aos praticados às vésperas da Copa do Qatar, realizada em 2022.

De acordo com o levantamento elaborado com base em itens selecionados do IPCA, do IBGE, a alta média da cesta de produtos de churrasco, nos últimos 12 meses, é de 3,1% até abril, enquanto na última edição era de 12,54%. De acordo com o Sincomercio e a FecomercioSP, o quadro é considerado positivo para os consumidores, sem pressões estruturais e generalizadas sobre o preço.

O cenário permite que os brasileiros aproveitem a Copa do Mundo de 2026 com mais tranquilidade, seja na reunião de pessoas próximas para um churrasco, seja no investimento de equipamentos para acompanhar os jogos com mais conforto.

Aumento nos itens mais consumidos