Um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e da Federação do Comércio de Bons, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) revela que os preços de itens mais buscados para assistir aos jogos da Copa do Mundo estão mais em conta em comparação aos praticados às vésperas da Copa do Qatar, realizada em 2022.
De acordo com o levantamento elaborado com base em itens selecionados do IPCA, do IBGE, a alta média da cesta de produtos de churrasco, nos últimos 12 meses, é de 3,1% até abril, enquanto na última edição era de 12,54%. De acordo com o Sincomercio e a FecomercioSP, o quadro é considerado positivo para os consumidores, sem pressões estruturais e generalizadas sobre o preço.
O cenário permite que os brasileiros aproveitem a Copa do Mundo de 2026 com mais tranquilidade, seja na reunião de pessoas próximas para um churrasco, seja no investimento de equipamentos para acompanhar os jogos com mais conforto.
Aumento nos itens mais consumidos
Dentre os itens da cesta do churrasco, os que apontaram os maiores aumentos foram a cebola (14,19%), o tempero misto (9,6%) e as carnes (7,45%). Além disso, as bebidas mais consumidas durante os jogos também registraram alta, como a cerveja (5,1%), o refrigerante e a água mineral (5,59%).
Por outro lado, alguns produtos importantes para o churrasco sofreram queda nos preços, o que ajudou a conter a inflação média da cesta. Os principais foram o alho (-26,31%), o tomate (-7,83%), as aves e os ovos (-5,46%).
Na comparação com as vésperas da Copa de 2022, é possível observar uma situação menos pressionada, já que os produtos como a cebola acumulavam inflação de 151,76%, enquanto a maionese subia 30,64% e os panificados avançavam 20,55%.
No segmento de eletroeletrônicos, os televisores acumulam queda média de 2,93% nos preços nos últimos 12 meses até abril, enquanto os aparelhos de som recuaram 0,46%. Contudo, o custo médio de conserto de televisores apresentou alta de 7,87%, indicando que os consumidores podem optar pela manutenção de aparelhos antigos em vez da compra de um modelo novo.
Orientação
Mesmo com os preços mais favoráveis, as entidades ressaltam que os preços representam médias apuradas pelo IBGE e podem variar conforme região, estabelecimento, marca e promoções. Por isso, é importante que o consumidor pesquise preços e, principalmente, antecipe as compras, já que a tendência é de aumento na procura na véspera dos jogos da Seleção Brasileira, o que pode gerar filas, dificuldade para encontrar determinados produtos e até falta pontual de estoque de carnes, bebidas e itens específicos para churrasco.