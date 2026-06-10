Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para entidades interessadas em participar da eleição complementar de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) - mandato 2025-2027.

A iniciativa visa o preenchimento de 10 vagas remanescentes em seis segmentos da sociedade civil, fortalecendo a participação popular na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas ambientais do município.

Quem pode se candidatar?

Podem se inscrever representantes de sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais ou entidades representativas da indústria, comércio e serviços, associações comunitárias de bairros, associações e entidades de classe, organizações não governamentais (ONGs) ligadas ao meio ambiente e instituições particulares de ensino médio ou superior com atuação na área ambiental.