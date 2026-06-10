Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para entidades interessadas em participar da eleição complementar de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) - mandato 2025-2027.
A iniciativa visa o preenchimento de 10 vagas remanescentes em seis segmentos da sociedade civil, fortalecendo a participação popular na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas ambientais do município.
Quem pode se candidatar?
Podem se inscrever representantes de sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais ou entidades representativas da indústria, comércio e serviços, associações comunitárias de bairros, associações e entidades de classe, organizações não governamentais (ONGs) ligadas ao meio ambiente e instituições particulares de ensino médio ou superior com atuação na área ambiental.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do e-mail comdema@jundiai.sp.gov.br, com o envio do formulário de inscrição e da documentação exigida no edital. As entidades interessadas devem estar regularmente constituídas há pelo menos dois anos no município de Jundiaí.
Eleições
A eleição acontece no dia 25 de julho, às 15h, no Auditório do Paço Municipal. A lista dos candidatos aptos será publicada na Imprensa Oficial do Município no dia 8 de julho. O resultado final da eleição será divulgado no dia 29 de julho.
O Comdema é um órgão de caráter deliberativo, normativo, recursal e consultivo, integrante dos sistemas municipal, estadual e nacional de meio ambiente. Entre suas atribuições estão o acompanhamento da Política Municipal de Meio Ambiente, a fiscalização da qualidade ambiental e a promoção da participação da comunidade nas decisões relacionadas à proteção dos recursos naturais.