As festas juninas carregam muito mais do que bandeirinhas, música e tradição: elas também reúnem sabores que atravessam gerações e despertam lembranças afetivas. Dos pratos salgados às receitas doces, a culinária típica desse período mistura ingredientes simples, criatividade e influências culturais de diferentes regiões do Brasil, tornando-se uma das grandes protagonistas das comemorações.

Para celebrar essa tradição, o chef e docente da área de Gastronomia do Senac Santo Ângelo, Reinaldo Farah, compartilha receitas especiais e curiosidades sobre pratos clássicos das festas juninas. Além do preparo, cada receita traz histórias, origens e elementos que ajudam a explicar por que esses sabores seguem tão presentes nas mesas e nas celebrações desta época do ano.

“Escolhi esses pratos por entender que são clássicos carregados de história e cultura. São receitas consumidas em todo o Brasil, com ingredientes acessíveis, muito sabor e que remetem a uma gastronomia afetiva, cheia de memórias. Isso faz com que continuem sendo alguns dos preparos mais queridos e tradicionais das festas juninas em todo o país”, destaca o chef. Confira:

Canjica Cremosa com Amendoim