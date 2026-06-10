Estimuladas pelo Dia dos Namorados e eventos festivos, as vendas do comércio paulista devem crescer 2,1% em junho. De acordo com projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a expectativa é que o faturamento das cinco atividades mais impactadas pela data atinja cerca de R$ 78,6 bilhões no mês, R$ 1,6 bilhão a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) também estima alta no período para a região.
O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas do primeiro semestre em termos de movimentação econômica para o comércio, e, após um início de ano fraco para o setor, o momento é de oportunidade de alavancar as vendas. Veja abaixo a projeção de vendas dos segmentos do varejo mais sensíveis ao Dia dos Namorados.
Segundo as entidades, embora a economia brasileira esteja passando por um processo de desaceleração frente a um cenário marcado por juros altos e famílias endividadas com nível de inadimplência em alta, as expectativas otimistas podem ser explicadas pelo aumento de renda e do mercado de trabalho formal. Essa conjuntura sugere que há um contingente maior de pessoas com capacidade de consumir. Além disso, eventos como a Copa do Mundo e as festas juninas, que também ocorrem durante o mês, ajudam a explicar o cenário mais favorável.
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Panorama
O Sincomercio Jundiaí e a FecomercioSP acreditam que, apesar de o crescimento previsto para junho parecer tímido, é preciso considerar a forte base de comparação do ano anterior. Além disso, as cinco atividades consideradas no levantamento devem apresentar alta do faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.
A projeção é que as vendas das farmácias e perfumarias cresçam 4,8%, refletindo a dinâmica recente de forte expansão do setor e a preferência pela compra de produtos de beleza, cosméticos e autocuidado na hora de presentear no Dia dos Namorados.
As lojas de vestuários, tecidos e calçados, outro segmento muito escolhido na ocasião, devem avançar 3,5%, o que significa R$ 400 milhões a mais do que o apurado um ano atrás. Diante da concorrência com a Copa do Mundo, é importante que o empresário esteja atento à formação dos estoques, já que pode haver uma mudança no perfil do presente deste ano, com a preferência por camisas de seleções entre outros artigos esportivos ou relacionados ao evento.
A tradição de jantares e celebrações a dois incentiva o crescimento dos supermercados, com expectativa de alta de 1,3%. O grupo sofrerá o segundo maior impacto monetário sobre o total geral, já que apresenta o maior faturamento entre as atividades.
O contexto de juros elevados e de famílias endividadas, somado às incertezas econômicas, acaba refletindo negativamente na venda de bens duráveis, já que a compra depende do crédito e do comprometimento da renda por vários meses. Dessa forma, as atividades de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (0,3%) e as lojas de móveis e decoração (0,7%) devem apresentar as menores taxas de crescimento no mês.