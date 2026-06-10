Estimuladas pelo Dia dos Namorados e eventos festivos, as vendas do comércio paulista devem crescer 2,1% em junho. De acordo com projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a expectativa é que o faturamento das cinco atividades mais impactadas pela data atinja cerca de R$ 78,6 bilhões no mês, R$ 1,6 bilhão a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) também estima alta no período para a região.

O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas do primeiro semestre em termos de movimentação econômica para o comércio, e, após um início de ano fraco para o setor, o momento é de oportunidade de alavancar as vendas. Veja abaixo a projeção de vendas dos segmentos do varejo mais sensíveis ao Dia dos Namorados.