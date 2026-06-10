11 de junho de 2026
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VEJA A ALTERAÇÃO

Jardim Sarapiranga recebe mudanças no trânsito

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Reorganização viária no Jardim Sarapiranga visa reduzir conflitos entre veículos, melhorar a fluidez e a previsibilidade do tráfego
Reorganização viária no Jardim Sarapiranga visa reduzir conflitos entre veículos, melhorar a fluidez e a previsibilidade do tráfego

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará, a partir desta quarta (10), um novo sistema de circulação em binário na rua Vicente Datena e na avenida João Gonçalves dos Reis, no Jardim Sarapiranga, no trecho entre a rua Alcides Ortiz e a avenida Francisco Nobre.

Com a implantação do binário, a Vicente Datena passará a operar em sentido único em direção à rua Alcides Ortiz. Já a João Gonçalves dos Reis terá sentido único em direção à avenida Francisco Nobre. Os demais trechos permanecerão com circulação em mão dupla.

A reorganização viária no Jardim Sarapiranga tem por objetivos reduzir conflitos entre veículos, minimizar interferências causadas pelo estacionamento, melhorar a fluidez e a previsibilidade do tráfego, além de ampliar a segurança viária, especialmente para pedestres e ciclistas. A medida também contribui para o equilíbrio do fluxo na malha viária local, distribuindo melhor os deslocamentos e otimizando o desempenho do sistema como um todo.

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