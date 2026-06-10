A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará, a partir desta quarta (10), um novo sistema de circulação em binário na rua Vicente Datena e na avenida João Gonçalves dos Reis, no Jardim Sarapiranga, no trecho entre a rua Alcides Ortiz e a avenida Francisco Nobre.

Com a implantação do binário, a Vicente Datena passará a operar em sentido único em direção à rua Alcides Ortiz. Já a João Gonçalves dos Reis terá sentido único em direção à avenida Francisco Nobre. Os demais trechos permanecerão com circulação em mão dupla.