Os jovens jundiaienses nascidos em 2008 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório, evitando assim pendências com o serviço militar. Quem completará ou já completou 18 anos em 2026 deve procurar os canais oficiais no site www.alistamento.eb.mil.br ou a Junta de Serviço Militar para realizar o procedimento dentro do prazo.
Em Jundiaí, a Junta Militar fica na rua São Jorge, 28, na Vila Boaventura. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Em caso de dúvidas, o telefone é (11) 4589-9574.
Os documentos necessários para fazer o alistamento são: certidão de nascimento original, documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Jovens com problemas de saúde graves, como deficiência física ou intelectual, autismo e outros devem procurar a Junta Militar presencialmente.
O alistamento é um dever cívico e garante a regularização da situação militar do jovem. O documento que a pessoa receberá é exigido em diversas situações, como emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas, posse em cargos públicos e participação em concursos.
Passo a passo para o alistamento on-line:
1º passo
- Entre no site www.alistamento.eb.mil.br ou baixe o aplicativo “Exército Brasileiro” no celular
- Clique em “Quero me alistar”
- Clique em “Alistamento militar”
- Crie um login e senha no portal gov.br
2º passo
- Após criar o cadastro, retorne ao site do alistamento
- Clique novamente em: “Quero me alistar”
- Clique em: “Alistamento Brasil”
- Preencha os dados e clique em “avançar”
- Na página seguinte, preencha os campos solicitados e clique em “salvar”
- Ao finalizar o alistamento, entre na opção “Acompanhar alistamento” para confirmar que o processo foi concluído corretamente. Deverá aparecer o número RA.32001XXXXXX e a situação “alistado”
- Imprima o certificado de alistamento na opção “Certificados militares”
- Acompanhe o resultado da seleção no site entre os dias 15 e 30 de julho
Cada município possui uma Junta de Serviço Militar. Portanto, o jovem deve realizar o alistamento na cidade onde reside. Para obter mais informações, os moradores de Jundiaí podem entrar em contato com a Junta Militar do município: 087jsmjundiai@gmail.com ou (11) 4589-9574. Este número também é WhatsApp.