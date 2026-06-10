11 de junho de 2026
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R$ 15 MI INVESTIDOS

Bairros de Itatiba recebem água e esgoto encanados

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
Para passar a receber água tratada diretamente em suas casas, os moradores devem solicitar a ligação ao novo sistema da Sabesp
Para passar a receber água tratada diretamente em suas casas, os moradores devem solicitar a ligação ao novo sistema da Sabesp

Moradores de bairros que historicamente não contavam com infraestrutura de saneamento no município de Itatiba começam a vivenciar uma nova realidade com o avanço das obras da Sabesp para ampliar o acesso a água e coleta e tratamento de esgoto. O investimento nessas obras soma mais de R$ 15,3 milhões.

No bairro Chavini e Castro, as redes de abastecimento de água foram finalizadas para atender 100 imóveis, beneficiando cerca de 350 pessoas. As ligações já estão disponíveis para atendimento da população. Para passar a receber água tratada diretamente em suas casas, os moradores devem solicitar a ligação ao novo sistema da Sabesp.

As intervenções fazem parte de um programa de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes regiões do município, contemplando também os bairros Real Parque Dom Pedro I e San Martin. A companhia prevê ainda investimentos de R$ 353,3 milhões em Itatiba até 2029 para ampliar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

As obras de abastecimento de água contemplam a implantação de 16,9 quilômetros de adutoras para atender aos bairros Chavini e Castro e Real Parque Dom Pedro I, além da construção de uma estação elevatória de água tratada e de um reservatório com capacidade para 200 mil litros.

Já no sistema de esgotamento sanitário, as obras seguem em andamento e têm conclusão prevista para o segundo semestre deste ano. O empreendimento inclui a implantação de aproximadamente 27,1 quilômetros de tubulações, além de estações elevatórias. Quando concluído, o sistema permitirá a coleta, o transporte e o tratamento adequado dos esgotos gerados nos bairros atendidos.

Os investimentos representam um avanço importante para o município, que segue no caminho da universalização dos serviços de saneamento. Além dos benefícios diretos à saúde pública, as obras contribuem para a proteção dos recursos hídricos e para a preservação dos rios da região.

Conecte-se à rede

Com a infraestrutura disponível, a Sabesp orienta os moradores do bairro Chavini e Castro a solicitarem a ligação de água de seus imóveis à rede pública para passarem a receber água potável. Já as ligações ao sistema de esgoto poderão ser realizadas após a conclusão das obras de coleta e afastamento.

A ligação deve ser solicitada pelo telefone 0800 055 0195, pela Agência Virtual, pelo aplicativo Sabesp Mobile ou nas agências presenciais da companhia.

A conexão é essencial para que o sistema funcione integralmente e para que os benefícios das obras sejam plenamente alcançados.

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