Moradores de bairros que historicamente não contavam com infraestrutura de saneamento no município de Itatiba começam a vivenciar uma nova realidade com o avanço das obras da Sabesp para ampliar o acesso a água e coleta e tratamento de esgoto. O investimento nessas obras soma mais de R$ 15,3 milhões.

No bairro Chavini e Castro, as redes de abastecimento de água foram finalizadas para atender 100 imóveis, beneficiando cerca de 350 pessoas. As ligações já estão disponíveis para atendimento da população. Para passar a receber água tratada diretamente em suas casas, os moradores devem solicitar a ligação ao novo sistema da Sabesp.

As intervenções fazem parte de um programa de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes regiões do município, contemplando também os bairros Real Parque Dom Pedro I e San Martin. A companhia prevê ainda investimentos de R$ 353,3 milhões em Itatiba até 2029 para ampliar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.