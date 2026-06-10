A Defesa Civil de Jundiaí informa que os próximos dias deverão ser marcados por períodos de chuva e temperaturas devem cair em toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Veja a previsão para os próximos dias:

Quarta-feira (10):

O sol ainda aparece entre nuvens e ajuda a elevar um pouco a temperatura ao longo do dia. No entanto, há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e noite. Os termômetros devem variar entre 17°C e 24°C.

O sol ainda aparece entre nuvens e ajuda a elevar um pouco a temperatura ao longo do dia. No entanto, há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e noite. Os termômetros devem variar entre 17°C e 24°C. Quinta-feira (11):

O céu permanece fechado na maior parte do tempo, com chuva principalmente entre a madrugada e o período da manhã. Durante a tarde, podem ocorrer rápidas aberturas de sol. A mínima será de 16°C e a máxima de 20°C.

O céu permanece fechado na maior parte do tempo, com chuva principalmente entre a madrugada e o período da manhã. Durante a tarde, podem ocorrer rápidas aberturas de sol. A mínima será de 16°C e a máxima de 20°C. Sexta-feira (12):

O tempo fica ainda mais instável. A chuva pode ocorrer em diversos momentos do dia e as temperaturas caem, variando entre 13°C e 18°C.

O tempo fica ainda mais instável. A chuva pode ocorrer em diversos momentos do dia e as temperaturas caem, variando entre 13°C e 18°C. Sábado (13):

A previsão indica muitas nuvens e novas pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 16°C e 20°C.

A previsão indica muitas nuvens e novas pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 16°C e 20°C. Domingo (14):

O dia começa com bastante nebulosidade e possibilidade de nevoeiro. O sol aparece entre nuvens durante a tarde, mas ainda há chance de chuva isolada. Os termômetros ficam entre 15°C e 21°C.

O dia começa com bastante nebulosidade e possibilidade de nevoeiro. O sol aparece entre nuvens durante a tarde, mas ainda há chance de chuva isolada. Os termômetros ficam entre 15°C e 21°C. Segunda-feira (15):

A semana começa com céu nublado e chuva fraca em alguns períodos. As temperaturas devem variar entre 14°C e 19°C.

De acordo com a previsão da Defesa Civil Estadual, os maiores volumes de chuva são esperados entre sexta-feira e sábado.