A Defesa Civil de Jundiaí informa que os próximos dias deverão ser marcados por períodos de chuva e temperaturas devem cair em toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
Veja a previsão para os próximos dias:
- Quarta-feira (10):
O sol ainda aparece entre nuvens e ajuda a elevar um pouco a temperatura ao longo do dia. No entanto, há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e noite. Os termômetros devem variar entre 17°C e 24°C.
- Quinta-feira (11):
O céu permanece fechado na maior parte do tempo, com chuva principalmente entre a madrugada e o período da manhã. Durante a tarde, podem ocorrer rápidas aberturas de sol. A mínima será de 16°C e a máxima de 20°C.
- Sexta-feira (12):
O tempo fica ainda mais instável. A chuva pode ocorrer em diversos momentos do dia e as temperaturas caem, variando entre 13°C e 18°C.
- Sábado (13):
A previsão indica muitas nuvens e novas pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 16°C e 20°C.
- Domingo (14):
O dia começa com bastante nebulosidade e possibilidade de nevoeiro. O sol aparece entre nuvens durante a tarde, mas ainda há chance de chuva isolada. Os termômetros ficam entre 15°C e 21°C.
- Segunda-feira (15):
A semana começa com céu nublado e chuva fraca em alguns períodos. As temperaturas devem variar entre 14°C e 19°C.
De acordo com a previsão da Defesa Civil Estadual, os maiores volumes de chuva são esperados entre sexta-feira e sábado.
Emergência
Defesa Civil: 199
Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros: 193
Samu: 192