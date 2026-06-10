A obra faz parte dos investimentos contínuos em mobilidade urbana e segurança viária e é uma intervenção que contribui para melhorar a circulação de veículos e a qualidade de vida da população. As ações do tipo fazem parte de um planejamento integrado, que busca adequar a infraestrutura viária ao crescimento da cidade, garantindo deslocamentos mais seguros, organizados e eficientes em diferentes regiões.

A Prefeitura de Jundiaí inicia, no próximo dia 15 de junho, obras de melhorias viárias na Vila Maringá, região Sul da cidade. O projeto prevê a readequação do acesso à marginal Sul da rodovia Anhanguera, no sentido Capital, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e ampliar a segurança dos motoristas que circulam pela região. A principal intervenção será o alinhamento do acesso ao eixo da rua Maringá, eliminando o traçado atual.

“Essa é uma demanda antiga dos moradores e de quem utiliza diariamente esse acesso à rodovia Anhanguera. Estamos realizando uma intervenção planejada para corrigir um ponto que exige mais segurança e organização viária, garantindo mais fluidez ao trânsito e melhores condições de deslocamento para a população. É mais uma ação que reforça nosso compromisso com uma cidade bem planejada e preparada para o futuro”, diz o prefeito Gustavo Martinelli.

Além da adequação geométrica da via, o projeto inclui melhorias na sinalização horizontal e vertical e a implantação de sinalização semafórica, medidas que vão contribuir para a organização do tráfego no local. “Com o novo alinhamento, o fluxo de veículos será mais direto, reduzindo pontos de conflito e proporcionando mais agilidade aos deslocamentos. É uma intervenção que vai contribuir tanto para a mobilidade quanto para a segurança viária”, explica o diretor de Obras Públicas da Smisp, Robson José Apezzato.

Antes do início das obras, equipes da prefeitura participaram de um treinamento promovido pela concessionária, com foco nos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços em área de domínio rodoviário. Participaram do treinamento profissionais das áreas de Obras Públicas, Mobilidade e Transporte, Topografia, Sinalização Viária e da Cijun, que será responsável pelo remanejamento de equipamentos de monitoramento existentes na região.