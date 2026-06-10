A menos de um ano da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira segue cercada de expectativas. Apesar do respeito que o Brasil ainda desperta no cenário internacional, especialistas ouvidos pelo Jornal de Jundiaí avaliam que a equipe chega ao ciclo fi nal de preparação com pontos positivos, mas também desafi os importantes para superar.

Ex-goleiro do São Paulo e jundiaiense, Marcos Bonequini acredita que uma das principais virtudes do grupo atual está no equilíbrio entre gerações. Para ele, a convivência entre atletas experientes e jovens talentos pode ser um diferencial em uma competição tão exigente quanto a Copa do Mundo.

Segundo Bonequini, jogadores que já viveram a pressão de um Mundial ajudam a dar estabilidade ao elenco, enquanto nomes mais jovens trazem energia e capacidade de renovação. Na avaliação dele, essa combinação fortalece o grupo para os momentos decisivos.